مسلسل توبة الحلقة 26.. عمرو سعد ينتقم من طارق تاجر المخدرات

شهدت الحلقة 26 من" مسلسل توبة " ى، اتفاقا يجمع "توبة" - عمرو سعد، و"طارق بك" تاجر المخدرات، على رفع حمايته عن شقيقه "إبراهيم الدباح" - محمد دياب، مقابل رد بضاعته التي استولى عليها، ويضطر تاجر المخدرات لقبول عرضه.

وتتوالى الأحداث، بإرسال "توبة" البضاعة إلى "طارق بك" وعند وصولها يقوم بإبلاغ شرطة مكافحة المخدرات عن مكان البضاعة وميعاد تسليمها، وتقوم الشرطة بالقبض على تاجر المخدرات ورجاله أثناء استلام البضاعة.

أبطال مسلسل توبة :

يشارك في بطولة مسلسل "توبة" بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبواليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبدالعظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، إخراج أحمد صالح.