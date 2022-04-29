قبل العيد.. تعرف على السلع المتوفرة في معرض ميدان باب الشعرية

افتتحت محافظة القاهرة بالأمس معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية.

جاء ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بتخفيضات تصل إلى ٣٠% على جميع المعروضات.

وفيما يلي قائمة بالسلع المتوفر في المعرض:

منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة والسمن وغيرها

مخبوزات العيد من كعك وبسكويت وغيرها

ملابس الأطفال والأحذية والمفروشات



وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قال إن المعرض يشارك فيه الشركات القابضة وكبار التجار.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعرض الذى سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك يهدف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم .