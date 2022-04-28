ابن الأهلي الحاصل على جائزة الزمالك.. رحيل محسن نوح أبرز الإعلاميين الرياضيين

محسن نوح.. أحد أهم الرواد في مجال الإعلام الرياضي المصري والعربي والإفريقي، وله تاريخ كبير من العمل وتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية، ويعتبره أصدقاؤه مثال الخلق الحسن الذي تعلم على يديه الكثير، رحل عن عالمنا اليوم، عقب أزمة صحية منذ فترة قصيرة، حيث ظل بمستشفى قصر العيني.

حياة عبدون تنعى زوجها

نعت الإعلامية حياة عبدون، زوجها الإعلامي محسن نوح، وكتبت عبر صفحتها على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى الإعلامية الدكتورة حياة عبدون زوجها ورفيق الدرب والحياة، ووالد ابنتها نور».

وأضافت: «الإعلامي الأستاذ محسن نوح، رئيس البرامج الرياضية الأسبق بالتليفزيون المصري وشقيق اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء دكتور مؤنس نوح بالمخابرات الحربية، وكابتن معتز نوح كبير طاقم الضيافة بمصر للطيران، والدكتور مدحت نوح أستاذ طب التخدير».

مشوار الإعلامي الراحل

تخرج محسن نوح في الكلية الرياضية، ولعب كرة القدم في نادي الشمس الرياضي عندما كان في سن 16 عاما، ثم احترف في النادي الأهلي حتى سن 21 عاما، لكنه لم يستكمل مسيرته الرياضية، حيث ركز في مسيرته الإعلامية.

سافر نوح إلى ألمانيا، حيث درس دبلومة فى علم النفس الرياضى، ليعود الى مصر ويبدأ مسيرته المهنية الإعلامية في التليفزيون المصري، وتتلمذ على يد عدد كبير من الإعلاميين، منهم الإعلامية هند أبو السعود، وجلال معوض وسامية صادق، وفي الرياضة كابتن لطيف وعلي شريف وإسماعيل عبد الفتاح.

أبرز برامج الراحل محسن نوح

قدم محسن نوح عددا من برامج المنوعات في عدد من القنوات الفضائية، لكنه تألق في البرامج الرياضية، حيث يعتبر من أبرز أعماله «الكورة في أسبوع، واحسبها تكسبها» وهو برنامج توك شو رياضي، وحصل من خلاله على جائزة من نادى الزمالك، وبرنامج "القضايا الرياضية" الذي تناول فيه أهم المشكلات والقضايا الرياضية.

وقدم محسن نوح من قبل برنامج منوعات على قناة المستقبل اللبنانية لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الرياضة جذبته مرة أخرى، وذلك لمدى عشقه لها، وشغل منصب مدير البرامج الرياضية على القناة الأولى، وأشرف على عدد من البرامج المهمة خلال توليه المهمة.

أزمة صحية سبب الوفاة

عبر محمد الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، عن حزنه لوفاة الإعلامي الكبير محسن نوح، رئيس البرامج الرياضية السابق بالتلفزيون المصري.

وقال الجوهري، إن الوفاة حدثت صباح اليوم الخميس، في مستشفى قصر العيني، مضيفا أن الراحل تعرض لأزمة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى منذ فترة، حيث خضع للعلاج حتى وافته المنية، وسيقتصر العزاء على مدافن آل نوح بالقاهرة، لحين تحديد مكان العزاء.

حسين زين

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، وإدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، الإعلامي محسن نوح الذي فارق الحياة صباح اليوم.