مجلس نقابة الإعلاميين ينعى محسن نوح

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير محسن نوح رئيس البرامج الرياضية الأسبق في التلفزيون الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.



قال نقيب الإعلاميين إن الإعلامي محسن نوح كان دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع

وكان صديقا مخلصا وتزاملنا كثيرا في العديد من السفريات خارج البلاد واخرهم في دورة العاب البحر المتوسط بإيطاليا ( بسكارا ٢٠٠٩) وضمت البعثة الإعلاميين هشام رشاد ومحسن نوح وطارق سعدة

واكد نقيب الإعلاميين ان الإعلامي محسن نوح يعتبر واحدا من أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي حيث تتلمذ على يد الكثير من الإعلاميين منهم هند ابو السعود وجلال معوض وسامية صادق وفي الرياضة كابتن لطيف وعلى شريف وإسماعيل عبد الفتاح



وقدم العديد من البرامج الرياضية ولكن أبرزها "الكرة في أسبوع" واحسبها تكسبها وهو برنامج توك شو رياضي .



ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.