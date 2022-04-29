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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مساء الخميس، فعاليات ختام الدورة الرمضانية لمركز شباب الزهور والتى أقيمت على ملعب جزيرة الزهور، بحضور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والجماهير.

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تضمنت الفعاليات نهائي الدورة فى كرة القدم الخماسي بين فريقي مركز شباب مدينة ناصر، ونجوم "أبو حجي" والتى انتهت بفوز فريق نجوم أبو حجي بركلات الترجيح، وكذلك مباراة استعراضية في كرة القدم النسائية، وعرض للكاراتيه للاعبى مركز شباب الزهور، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى كرة القدم، والكاراتيه، وحفظة القران الكريم، ومنحهم الجوائز والكؤوس.

وأوضح على مبارك رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شملت مشاركة 14 فريق فوق 18 عام، و14 فريق تحت سن 18 عام فى مسابقات كرة القدم الخماسي، و240 لاعبا فى مسابقات الكاراتيه، بالاضافة الى 60 مشارك فى مسابقة القرآن الكريم، موجها الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بسوهاج.

سوهاج الدورة الرمضانية شباب محافظ مركز

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