بدء تجهير أكبر مائدة إفطار جماعي في فيصل.. صور

بدأ أهالى منطقة فيصل بالجيزة، تجهيز أكبر مائدة إفطار جماعي يحضرها 5000 فرد، في أحد الشوارع الرئيسية، على غرار ما حدث منذ أيام في إفطار المطرية.

ورصدت عدسة موقع “صدى البلد” اليوم الجمعة، مجموعة من الصور من تجهير الإفطار الجماعي.

ومن المتوقع أن يحضر فيه أكثر من 5 آلاف فرد، على غرار ما حدث منذ أيام في إفطار منطقة المطرية الذي شهد رواجا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويجهز شباب فيصل الخامات والطعام منذ أمس الخميس، بحسب ما ذكره، أحد منظمي إفطار فيصل، إذ يبدأون في تقطيع اللحوم والفاكهة، وتجهيز العصير والحلوى وكذلك المخللات.

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