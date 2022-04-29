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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صناعة أطباق الخوص .. دورة تدريبية لـ القومي للمرأة في أسوان

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية علي حرفة "صناعة اطباق الخوص التقليدية"  ، استهدفت 15 سيدة من قرية ادندان بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ، وقامت بالتدريب مجموعة من السيدات الخبيرات فى الحرفة بالمحافظة ، وذلك خلال الفترة من 10- 16 ابريل 2022. 


وأكدت الأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس أن هذا التدريب استهدف الحفاظ علي التراث، و منعه من الاندثار ونقل مهارات هذه الحرفة و أسرارها إلي الأجيال الجديدة، كما يأتى تماشيا مع جهود الدولة المصرية فى الحفاظ على البيئة، وأوضحت أن هذا التدريب يأتى ضمن جهود المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عبر محور التمكين الاقتصادي الذى يتضمن (التدريب على ريادة الأعمال، والتثقيف المالي وتجهيز وتشغيل مشاغل الخياطة و الوحدات الإنتاجية، ودورات إنتاجية تدريبة بالمحافظات المستهدفة ومنها محافظة أسوان ) .

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