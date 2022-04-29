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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الصرف تدفع مصر لصناعة الكيماويات لتعديل مستهدفات موازنة العام المقبل

شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مصر لصناعة الكيماويات

كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تعديل مستهدف الربح في الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022- 2023.

 

وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات أن أسباب تعديل مستهدف الربح فى الموازنة التقديرية يرجع إلى مراعاة أسعار صرف الجنيه مقابل العملات في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية.

وأوضحت شركة مصر لصناعة الكيماويات  أنه تقرر تعديل صافي الربح المستهدف للعام المالي المقبل ليصبح 140 مليون جنيه بدلًا من 121 مليون جنيه كان اعتمدها مجلس الإدارة  في وقت سابق.


وكانت مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 148.39 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 107.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 399.09 مليون جنيه مقابل 356.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أسباب ارتفاع ارباح الشركة 

وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع صافي ربح الفترة، إلى ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة، وزيادة كميات الإنتاج لارتفاع الطلب على منتجات الشركة.

مصر لصناعة الكيماويات Real Estate Finance وزارة قطاع الاعمال العام أرباح الموازنة التقديرية

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