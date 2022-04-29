"رمضانيات" .. معرض فني للأطفال بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث أعد بيت ثقافة ٢٦ يوليو معرضا فنيا بعنوان "رمضانيات"ضمن نشاط ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بالفرع الإسكندرية برئاسة محمود قطب، وبمشاركة المواقع الثقافية قصر ثقافة الأنفوشي، الشاطبي، مصطفى كامل، بيت ثقافة رشدي، أبو قير و ٢٦ يوليو، و مكتبتي النزهة والشلالات.

اشتمل المعرض على لوحات فنية متنوعة باستخدام خامات الكارتون، الكانسون، البورو وقماش الخيامية وورق الكوريشه والصدف وقشور الفستق، إلى جانب مجسمات التي تعبر عن مظاهر الشهر الكريم كالفانوس والهلال، المساجد وعربة الفول، المسحراتي، وصانع الكنافة، جميعها مصنوعة من الصلصال والخشب والخامات المختلفة، كما عبر الأطفال عن مظاهر الشعر الكريم بالشخصيات الكارتونية الشهيرة منها الكبير، فطوطة، بوجي وطمطم وفنانيس، بالإضافة إلى المعلقات نتاج ورشة الطباعة على الخيش التي أقيمت مؤخراً ببيت ثقافة ٢٦ يوليو.

أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر وزكاة الفطر " تحدث خلالها الشيخ وسام عبد الحميد -من إدارة أوقاف المنتزة، عن العبادات المحبب الإكثار منها في شهر رمضان، موضحا فضل العشر الأواخر من الشهر الكريم واستحباب القيام والتهجد مع توضيح الفرق بين صلاة القيام وصلاة التهجد، واختتم اللقاء بتوضيح ماهية زكاة الفطر وكيفية إخراجها وحسابها.

وفي نادي سفير الرياضي نظم بيت ثقافة بولكلي محاضرة بعنوان "الطعام الصحي وطرق العناية بأسنان الطفل" تحدثت خلالها د. هاجر مصطفى عن أهمية التغذية السليمة للأطفال مشيرة إلى ضرورة تنوع الغذاء ما بين الخضراوات والفواكه وإمداد جسم الطفل بالكالسيوم سواء من خلال تناول اللبن ومنتجاته المختلفة أو في البدائل الغذائية الأخرى.

وعن العناية بأسنان الطفل قالت تبدأ منذ الميلاد ويجب الفحص الدوري لها من بداية ظهورها كوقاية من الأمراض التي تصيب اللثة والأسنان، وأضافت أنه لابد من غسل الأسنان بشكل يومي مع الحرص على استخدام معجون خالي من الفلورايد للطفل قبل سن 4 سنوات حتي لا يتعرض لتسمم منه.

وضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية المقامة بقصر ثقافة مصطفى كامل، قدمت فرقة الرواد لعرائس الماريونت لذوي الاحتياجات الخاصة والتابعة لقصر الأنفوشي، عرضا فنيا تضمن فقرات متنوعة منها فقرة التنورة وأوبريت الليلة الكبيرة بقيادة الفنان هشام نصرت، إلى جانب عرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية، قدمت خلاله باقة من الأغاني الرمضانية والدينية منها عليك سلام الله، أم النبي، محمد يا رسول الله، المسك فاح بقيادة الفنان سامح إبراهيم.