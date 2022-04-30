حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر شكر فى القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة التصدى لأى محاولات التعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بمشاركة قوات الشرطة والجمعية الزراعية بإزالة كلية لحالة تعدٍ بمساحة 135 مترا بحوض الريان زمام قرية كفر على شرف الدين، كما تمت إزالة حالة إعادة تعدٍ أخرى على الأرض الزراعية بحوض بساط بحرى زمام قرية أسنيت على مساحة 946 مترا.

وأضاف أنه تمت الإزالة بمعدات وعمال مجلس المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تنفيذا للقانون.

وشدد رئيس مدينة كفر شكر على ضرورة المرور فى جميع مناطق المركز والمدينة لرصد أى مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى مهدها طبقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد أى مخالف للقانون حفاظا على حق الدولة.