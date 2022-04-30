عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان: تسوية معاش أسرتين سبق لعائليهما العمل في إيطاليا

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "إ.ف.ع" من محافظة القليوبية عن زوجها المتوفى، ومعرفة إذا كانت تستحق معاشا من عدمه ، حيث أن زوجها سبق له أن العمل بإيطاليا ، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ  "الأنبس".

وقال  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي ، تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة لمعاش زوجها أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية ، ويستحق معاش شيخوخة ، حيث كان يعمل بإيطاليا ،وتم تحويل المعاش علي حسابها البنكي .

وأضاف المتحدث الرسمي أن الملحق العمالي الدكتور حمزاوي قام أيضا بتسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "ح.ع.س" من محافظة القاهرة عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وتم تحويل هذه المستحقات على حسابها البنكي بمصر.

وقد توجهت مستحقي المعاش بالشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي الجهود التي بذلها مكتب التمثيل العمالية بميلانو، وسرعة الاستجابة بصرف المعاش المستحق لهما عن زوجهما.
 

سعفان تسوية معاش إيطاليا وزير القوى العاملة التمثيل العمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

سعفان: الترشح بانتخاب المنظمات النقابية العمالية إلكترونيا

رمزاً للعطاء.. وزير الداخلية يهنئ سعفان والمراغى بعيد العمال

ترشيحاتنا

دراسة: الغناء قد يساهم في التغلب على مضاعفات فيروس كورونا

50 مليون دولار صادرات مصر من الرخام والجرانيت في يناير وفبراير 2022

سيراميكا كليوباترا يستضيف الأهلي في الدوري المصري .. الليلة

إيلون ماسك يقترح اسماً جديداً لمنصة ترامب «تروث سوشيال»

إسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود والجيش يطوق سلفيت عقب مقتل مستوطن

القوى العاملة: تعيين 1206 منهم 14"قادرون باختلاف" بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

فيديو

باركنسون.. تعرف على حقيقة مرض بوتين رئيس روسيا .. فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ