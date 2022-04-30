أخبار التكنولوجيا|جوجل تحذر مستخدمي "كروم".. واتس آب تختبر ميزة تتيح فتح حساب واحد على هواتف متعددة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تكنو تتحدى سامسونج وهواوي بهاتف رائد ذي قدرات تصويرية فائقة.. مواصفات Phantom X



أطلقت شركة تكنو Tecno، أخيرا هاتفها الذكي Phantom X، إلى الأسواق الهندية بعد مرور أشهر من الإعلان عنه لأول مرة في شهر يونيو الماضي، وما لا تعرفه عن هاتف تكنو الجديد، فهو إصدار مميز أتى بقدرات تصويرية فائقة، تجعله ينافس أفضل الهواتف الرائدة التي تقدمها سامسونج وهواوي.



إيلون ماسك يشترى"تويتر".. تفاصيل أكبر الصفقات التقنية على الإطلاق



قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، عرضا لشراء شركة تويتر Twitter، يوم الخميس الموافق 14 أبريل، وبعد أيام من إعلان اهتمامه لشراء منصة التدوينات العالمية، وافق مجلس إدارة "تويتر" على رجل الأعمال المثير دايما للجدل، على عرض الاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار، أي ما يعادل 54.20 دولارًا للسهم، في يوم الأثنين الموافق 25 أبريل.

أبلغ مستخدمو "فيسبوك" في عدد من البلدان، عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت شبكة التواصل الاجتماعي، حيث برزت بعض المشاكل التي منعت المستخدمين من الوصول إلى الموقع الخاص بالخدمة اليوم، السبت الموافق 30 أبريل 2022.

كشفت شركة وان بلس المصنعة للهواتف الذكية الصينية، عن هاتف OnePlus 10R، إلى جانب هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite، وهو من أحدث هواتف الفئة المتوسطة التابع للشركة والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

جوجل تحذر الملايين من مستخدمي "كروم".. حدثوا متصفح الويب سريعا

حذرت شركة جوجل Google، مليارات المستخدمين الذين يستعملون متصفح كروم Chrome، من وجود 30 ثغرة أمنية جديدة في متصفح الإنترنت الشهير، قد تجعل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عرضة لخطر الاختراق من قبل الهاكرز.

واتس آب تختبر ميزة تتيح استخدام حساب واحد على هواتف متعددة

يعمل فريق واتس آب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها أن توفر خاصية مهمة يطالب بها أكثر من ملياري مستخدم للمنصة.