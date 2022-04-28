عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذف هذه الرسالة الآن.. تحذير عاجل إلى ملياري مستخدم لتطبيق واتسآب

واتساب
واتساب

حث خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتسآب WhatsApp، على حذف رسالة نصية جديدة خطيرة، تدعي أنها مرسلة من فريق دعم الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك.

 

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، تستهدف عملية الاحتيال جديدة المنتشرة على تطبيق واتسآب في جميع أنحاء العالم، حيث يتظاهر التهديد الأخير الذي يستهدف ملياري شخص يستخدمون منصة المراسلة الشهيرة كل يوم بأنه تم إرسالهم من قبل فريق الدعم الخاص بـ WhatsApp.

 

ميزة واتساب الجديدة ستخفي حالة "آخر ظهور" لك من الغرباء

كيف تكون غير مرئي في "واتساب" دون حذف التطبيق

 


وأوضح متتبع أخبار واتسآب "WABetainfo"، إن الرسالة المزيفة تبدو وكأنها تم إرسالها من حساب دعم "واتسآب"، ولكنها في الواقع تم إرسالها من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وحتى تفاصيل الحساب المصرفي.

 

وتبدأ العملية الاحتيالية في مطالبة بعض المستخدمين برمز التحقق المكون من 6 أرقام الذي أرسله "واتسآب" للوصول إلى الحساب على جهاز جديد، وبمجرد أن يقع هذا الرمز في الأيدي الخطأ، يتمتع المحتالون بحق الوصول الكامل إلى الدردشات الخاصة وقوائم جهات الاتصال الخاصة بالضحية.

 

وتعد العمليات الاحتيالية التي تستخدم الرسائل المزيفة ليست شيئا جديدا على "واتسآب"، ولكن يطور المتسللون من أساليبهم لخداع الضحايا بشكل أسرع، حيث يستخدم الهاكرز في التهديد الجديد "العلامة الخضراء" الرسمية على الحساب، مما يوهم المستخدمين أنه حساب حقيقي، ولكن نظرة فاحصة تكشف أن شارة التحقق هذه في الواقع في المكان الخطأ وليس حساب الدعم حقيقيا.


ويحتوي حساب WhatsApp Support الفعلي على علامة خضراء بجوار اسمه مباشرة، ولكن نظرا لأن المحتالين لا يمكنهم تنشيط الوصول إلى هذه الميزة، يستخدمون خدعة ماكرة فإنهم ببساطة يضيفون شارة التحقق إلى صورة الملف الشخصي بدلا من وضعها بجوار الأسم على غرار حساب الدعم الفعلي.

 

وإذا تلقيت رسالة تدعي أنها من "واتسآب"، كما تبدو في لقطة الشاشة أدناه، فيجب عليك حذفها على الفور وعدم الرد على أي رسائل مرسلة عبر ذلك الحساب، حيث أوضح موقع "WAbetainfo"، أن فريق دعم "واتسآب" لن يطلب أبدا تفاصيل حول بطاقتك الائتمانية أو معلومات حساسة مثل الرمز المكون من 6 أرقام أو رقم التعريف الشخصي للتحقق من خطوتين.

رسالة واتس اب المزيفة

ولن يطلب "واتسآب" من مستخدميه إرسال الأموال أو المعلومات السرية لتجنب حظر حساباتهم، وإذا أراد شخص ما للحصول على هذه المعلومات، فهذا يعني أنه حساب مزيف يحاول خداعك.

 

وأصدر فريق دعم "واتساب" أيضا نصائح حول كيفية حماية حسابك من المحتالين، وقالت الخدمة المملوكة لشركة ميتا Meta قائلا: “إذا وصلتك رسالة تشك أنها مريبة أو تبدو جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها، فلا تنقر عليها أو تشاركها أو تعيد توجيهها، وعندما تتلقى هذا النوع من الرسائل، نوصيك بالإبلاغ عن الرسالة وحظر المرسل وحذف الرسالة”.

 

وكأفضل ممارسة، قالت خدمة “واتسآب” إذا لم تكن متأكدا من مرسل الرسالة، أو إذا كان هناك شيء ما غير صحيح أو لا تعرف من كتب الرسالة التي تلقيتها، فنحن لا نوصيك بإعادة التوجيه إلى الآخرين على واتساب.

 

إليك بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها لأنها قد تكشف أن الرسالة مزيفة:

 

- الأخطاء الإملائية أو النحوية.

- إذ تم مطالبتك بالنقر فوق ارتباط أو تنشيط ميزات جديدة من خلال النقر على رابطا ما.

- إذ تمت مطالبتك بمشاركة معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي وتاريخ الميلاد وكلمات المرور.

واتساب WhatsApp واتس اب تطبيق واتسآب مستخدمى واتسآب حذف رسالة نصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

لأسباب تسويقية.. الكاف يدرس تعديل نظام نهائي دوري أبطال إفريقيا

دعاء الرسول في ليلة القدر.. هدي نبوي يعدل قيامها لا تغفله

الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى له خلال 5 أعوام

موضوعات متعلقة

حسابك في خطر.. تهديد جديد يستهدف سرقة كلمات مرور مستخدمي "فيسبوك"

موتورولا تعلن عن أقوى هواتف أندرويد بكاميرات غير مسبوقة

سياسة نظام التواصل.. ماذا سيتغير في تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه؟

شاومي تطلق هاتف"بوكو" للألعاب Poco F4 GT بإمكانيات خارقة.. وهذه مميزاته

ترشيحاتنا

فصل مدير عام التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لاستيلائه على أموال «تكافل وكرامة»

مستشار ألمانيا يخالف نهج ميركل بأول زيارة لـ آسيا

صعب اختراق التابلت.. وزير التعليم: المنصة الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي ضد الغش

احذف هذه الرسالة الآن.. تحذير عاجل إلى ملياري مستخدم لتطبيق واتسآب

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في الدوري

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

اقعدوا في البيت.. تفاصيل طقس الأيام الأخيرة من شهر رمضان.. فيديو جراف

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ