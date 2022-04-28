احذف هذه الرسالة الآن.. تحذير عاجل إلى ملياري مستخدم لتطبيق واتسآب

حث خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتسآب WhatsApp، على حذف رسالة نصية جديدة خطيرة، تدعي أنها مرسلة من فريق دعم الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، تستهدف عملية الاحتيال جديدة المنتشرة على تطبيق واتسآب في جميع أنحاء العالم، حيث يتظاهر التهديد الأخير الذي يستهدف ملياري شخص يستخدمون منصة المراسلة الشهيرة كل يوم بأنه تم إرسالهم من قبل فريق الدعم الخاص بـ WhatsApp.



وأوضح متتبع أخبار واتسآب "WABetainfo"، إن الرسالة المزيفة تبدو وكأنها تم إرسالها من حساب دعم "واتسآب"، ولكنها في الواقع تم إرسالها من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وحتى تفاصيل الحساب المصرفي.

وتبدأ العملية الاحتيالية في مطالبة بعض المستخدمين برمز التحقق المكون من 6 أرقام الذي أرسله "واتسآب" للوصول إلى الحساب على جهاز جديد، وبمجرد أن يقع هذا الرمز في الأيدي الخطأ، يتمتع المحتالون بحق الوصول الكامل إلى الدردشات الخاصة وقوائم جهات الاتصال الخاصة بالضحية.

وتعد العمليات الاحتيالية التي تستخدم الرسائل المزيفة ليست شيئا جديدا على "واتسآب"، ولكن يطور المتسللون من أساليبهم لخداع الضحايا بشكل أسرع، حيث يستخدم الهاكرز في التهديد الجديد "العلامة الخضراء" الرسمية على الحساب، مما يوهم المستخدمين أنه حساب حقيقي، ولكن نظرة فاحصة تكشف أن شارة التحقق هذه في الواقع في المكان الخطأ وليس حساب الدعم حقيقيا.



ويحتوي حساب WhatsApp Support الفعلي على علامة خضراء بجوار اسمه مباشرة، ولكن نظرا لأن المحتالين لا يمكنهم تنشيط الوصول إلى هذه الميزة، يستخدمون خدعة ماكرة فإنهم ببساطة يضيفون شارة التحقق إلى صورة الملف الشخصي بدلا من وضعها بجوار الأسم على غرار حساب الدعم الفعلي.

وإذا تلقيت رسالة تدعي أنها من "واتسآب"، كما تبدو في لقطة الشاشة أدناه، فيجب عليك حذفها على الفور وعدم الرد على أي رسائل مرسلة عبر ذلك الحساب، حيث أوضح موقع "WAbetainfo"، أن فريق دعم "واتسآب" لن يطلب أبدا تفاصيل حول بطاقتك الائتمانية أو معلومات حساسة مثل الرمز المكون من 6 أرقام أو رقم التعريف الشخصي للتحقق من خطوتين.

رسالة واتس اب المزيفة

ولن يطلب "واتسآب" من مستخدميه إرسال الأموال أو المعلومات السرية لتجنب حظر حساباتهم، وإذا أراد شخص ما للحصول على هذه المعلومات، فهذا يعني أنه حساب مزيف يحاول خداعك.

وأصدر فريق دعم "واتساب" أيضا نصائح حول كيفية حماية حسابك من المحتالين، وقالت الخدمة المملوكة لشركة ميتا Meta قائلا: “إذا وصلتك رسالة تشك أنها مريبة أو تبدو جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها، فلا تنقر عليها أو تشاركها أو تعيد توجيهها، وعندما تتلقى هذا النوع من الرسائل، نوصيك بالإبلاغ عن الرسالة وحظر المرسل وحذف الرسالة”.

وكأفضل ممارسة، قالت خدمة “واتسآب” إذا لم تكن متأكدا من مرسل الرسالة، أو إذا كان هناك شيء ما غير صحيح أو لا تعرف من كتب الرسالة التي تلقيتها، فنحن لا نوصيك بإعادة التوجيه إلى الآخرين على واتساب.

إليك بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها لأنها قد تكشف أن الرسالة مزيفة:

- الأخطاء الإملائية أو النحوية.

- إذ تم مطالبتك بالنقر فوق ارتباط أو تنشيط ميزات جديدة من خلال النقر على رابطا ما.

- إذ تمت مطالبتك بمشاركة معلوماتك الشخصية، مثل أرقام بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي وتاريخ الميلاد وكلمات المرور.