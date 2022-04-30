ضبط شخص اعتدى على أحد المطاعم بالجيزة باستخدام الألعاب النارية

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالإعتداء على أحد المطاعم بمنطقة الأهرام بالجيزة بإستخدام ألعاب نارية وإحداث تلفيات به.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة وذلك عقب تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بتاريخ 23 الجارى من شخصين "مالكين لأحد المطاعم – كائن بدائرة القسم" بقيام شخصين بالإعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة والمحال ملكهما بمنطقة ترسا بدائرة القسم ، وذلك لقيام الطرف الأول بوضع لافتة كبيرة الحجم على المطعم الخاص بهما مما أضر بالمحل الخاص بالطرف الثانى.. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقهما واللذان أقرا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.