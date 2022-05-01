برلماني يوجه رسالة للعمال في عيدهم: اطمنوا لديكم دولة تحافظ على حقوقكم

وجه النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان رسالة إلى العمال بمناسبة عيد العمال فى 1 مايو.

وقال محمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال رسالته: “ اطمأنوا فإنكم لديكم دولة تعلم أهمية العامل المصرى وكيفية الحفاظ على حقوقه ومكتسباته وتحقيق أهدافه كشعب، كما أننى جزء من هؤلاء العامل وشرف لي أكون عامل".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.