عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

القائمة الكاملة لاحدث
القائمة الكاملة لاحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا بالقيمة التسويقية لإصدارات شركة كيا الكورية الجنوبية التي تقدم داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة السعرية بنسبة تتراوح بين 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة لاحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري بعد الزيادات الجديدة.

 اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري 

 

1 - كيا اكسيد موديل 2022

 

تستمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلو متر.

 

أسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2022 

 

الفئة الأولى كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 469.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 509.900 ألف جنيه.

 اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري 

2 -  كيا جراند سيراتو موديل 2022 

 

تضم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4640 مم للطول، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1450 مم للارتفاع، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بقوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

 

أسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2022 

 

الفئة الأولى كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 419.900 ألف جنيه.

 الفئة الثانية كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 454.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 474.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 519.900 ألف جنيه.

 اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري 

3 – كيا سبورتاج موديل 2022 

 

حصلت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ طاقة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

 

وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات.

 

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

 

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 534.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 589.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 634.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 684.900 ألف جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 699.900 ألف جنيه.

كيا شركة كيا الكورية شركة كيا السوق المصري سيارات كيا موديل 2022 اسعار سيارات كيا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر من دار الإفتاء .. إعلان نتيجة رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

موعد عيد الفطر 2022 فلكيا وشرعا..دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر شوال

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

النائب العام: إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن في المقطم للمحاكمة العاجلة

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

ترشيحاتنا

إصابة جندين عراقيين في هجوم لداعش.. وقصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار

سيراميكا كليوباترا بالقوة الضاربة أمام الأهلي

القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تدمير 143 طائرة حربية.. روسيا تعلن خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب

موسيماني يعلن تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبوظبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة الكبير أوي.. هل يستضيف مهرجان المزاريطة نجوما من هوليود؟

ابنة فتحي عبد الوهاب وخضة شيرين رضا.. أبرز لقطات مهرجان المزاريطة السينمائي

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

فيديو

انتشال 9 جثامين.. تفاصيل غرق تروسيكل يحمل 13 شخصا في البحيرة

كيف هددت روسيا بريطانيا بالنووي بشكل صريح عبر تليفزيونها الرسمي

تشوهات بالوجه.. الخبراء يحذرون من تحدٍ بين الفتيات على التيك توك

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

اﻟﻤﺰﻳﺪ