القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا بالقيمة التسويقية لإصدارات شركة كيا الكورية الجنوبية التي تقدم داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة السعرية بنسبة تتراوح بين 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة لاحدث اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري بعد الزيادات الجديدة.

اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري

1 - كيا اكسيد موديل 2022

تستمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 253 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلو متر.

أسعار السيارة كيا اكسيد موديل 2022

الفئة الأولى كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 469.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 509.900 ألف جنيه.

اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري

2 - كيا جراند سيراتو موديل 2022

تضم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4640 مم للطول، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1450 مم للارتفاع، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بقوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

أسعار السيارة كيا جراند سيراتو 2022

الفئة الأولى كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 419.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 454.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 474.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كيا جراند سيراتو 2022 بقيمة قدرها 519.900 ألف جنيه.

اسعار سيارات كيا موديل 2022 بالسوق المصري

3 – كيا سبورتاج موديل 2022

حصلت السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ طاقة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022

الفئة الأولى كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 534.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 589.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 634.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 684.900 ألف جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2022 بقيمة قدرها 699.900 ألف جنيه.