تونس تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

أعلنت تونس رسميا، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي تونس عثمان بطيخ في كلمة متلفزة للشعب التونسي مساء السبت، إن غدا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وإن الإثنين 2 مايو 2022 هو عيد الفطر المبارك والفاتح من شهر شوال 1443.

وفي وقت سابق، بادل الرئيس التونسي قيس سعيد، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، التهاني؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مكالمة هاتفية جرت عصر اليوم السبت.

وشهدت المكالمة، تأكيد العزم المشترك على مزيد تطوير الروابط الأخوية القائمة بين تونس وقطر في مختلف المجالات.

وكانت لجنة تحري رؤية الهلال القطرية، قد أعلنت، اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شوال، ليصبح غدا الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة إن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك في قطر.