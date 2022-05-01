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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تشارك متابعيها باطلالة جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سهر الصايغ ، جمهورها ومتابعيها بـ اطلالة جديدة  لها  وذلك عبر حسابها علي موقع ”انستجرام”.

 

وعلقت سهر الصايغ على الصورة بوضع قلب ابيض ، ونالت على اعجاب كبير من متابعيها . 

 

وتشارك سهر الصايغ فى بطولة  مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.


"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

 

هبه مجدى أحمد بدير دنيا عبدالعزيز حمادة هلال سمير فرج

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