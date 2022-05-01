إجازات وعلاوات وتموين.. قرارات هامة في شهر مايو تخص المواطن| تعرف عليها

ينتظر المصريون في شهر مايو، مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة، بعضها يجلب له السعادة وأخرى تحزنه، بعضها يتعلق بوزارة التربية والتعليم وأخرى بوزارة التموين وثالثة بوزارة القوى العاملة.

ومن خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على أهم وأبرز القرارات التي ينتظرها المواطن خلال الشهر الجاري..

إجازات وقرارات ينتظرها المواطن

يحصل العاملون بالقطاع الخاص على 3 أيام إجازة رسمية خلال الشهر الجاري، أولها اليوم الأحد، بمناسبة عيد العمال، حيث قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص يوم الأحد الموافق 1مايو 2022 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، وفقا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

كما يحصل العاملون بالقطاع الخاص على يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 مايو 2022 إجازة رسمية، باعتبارهما أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لقرار وزير القوى العاملة، المتفق مع المادة 52 من قانون العمل.

عمالة

ومن ناحيتها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف مقررات وحصص تموين شهر مايو الجاري، سيتم في موعد صرف التموين الشهري والمحدد مع بداية الشهر، إذ تتيح الوزارة إمكانية صرف التموين على مدار أيام الشهر من بدايته حتى آخر يوم فيه، لذا تقرر استمرار صرف تموين شهر مايو اليوم الأحد، وهو القرار المعمول به بشأن صرف مستحقات المواطنين شهريا من الدعم السلعي.

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تأمين توافر السلع الغذائية في فروع منافذ بقالي التموين وذلك من خلال صرف الاستعاضة الأولى للسلع، من المخازن لمنافذ صرف السلع مع نهاية شهر إبريل الماضي، من أجل إتاحة السلع الغذائية في منافذ البقالين لصرفها للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية.

التموين يحدد حصة المواطن

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة كل بطاقة تموينية على حسب عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد مقيد بالبطاقة على 50 جنيها في صورة سلع حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بداية من الفرد الرابع، حيث تحصل بطاقة تموين المقيد بها 4 أفراد على سبيل المثال: "8 أكياس سكر، و4 زجاجات زيت، و2 كيس أرز".

ومن ناحية أخرى، تبدأ الجامعات، في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 - 2022، بداية من شهر مايو الجاري، وذلك عبر المواقع الإلكترونية للكليات.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس الأعلى للجامعات، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 /2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، في موعدها المقرر حسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2021- 2022.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الامتحانات تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وتستمر الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، لمدة 16 أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

قرارات للتموين بمايو 2022

وسبق، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصرف مقررات شهر مايو الجاري، للمنافذ التموينية، في يوم الأربعاء الموافق 27 من أبريل الماضي، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال 1500 مخزن جملة تتبع شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، استعدادا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

وتبدأ شركتا الجملة العامة والمصرية من خلال مخازنها على مستوى الجمهورية ، صرف (استعاضة) مايو الأولى لتجار التموين ، وهي سلع المنظومة التموينية التي تصرف إلى المنافذ التموينية، تمهيدا لصرفها إلى أصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن ، ضمن دعم السلع الشهري، و الذي يصرف للفرد بقيمة 50 جنيها على البطاقة التموينية حتى الفرد الرابع، بينما يحصل المستفيد الخامس، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها .

صرف السلع التموينية لشهر مايو

تخفيض سعر طن الحديد

ومن جهتها، كشفت شركة حديد عز عن خفض أسعار طن الحديد بحوالي 830 جنيها لأسعار شهر مايو الجاري، ليكون سعر طن حديد عز 19170 تسليم أرض المصنع شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقامت شركة حديد عز بتخفيض سعر حديد التسليح من 20 ألفا إلى 19.170 تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

هبوط كبير في سعر الحديد

المعاشات التأمينية المستحقة بمايو

وفي استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو الجاري قبل أعياد المصريين، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي انه تقرر فتح فروع البنك في كافة انحاء الجمهورية يومي السبت الموافقين 22 و23 ابريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وأشارت القباج إلى انه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فان البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.

الدكتورة نيفين القباج

ومن ناحية أخرى، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر الزيت التمويني المنصرف ضمن مقررات تموين شهر مايو بواقع 3 جنيهات، على أن تكون زجاجة الزيت زنة 800م بسعر 23 جنيها، ولم تقف الزيادة على الزيت فقط، إنما توجد زيادة في بعض السلع الغذائية الأخرى، وهناك أيضا توقعات بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أيضا.

ونرصد لكم أسعار السلع التموينية خلال شهر مايو 2022: