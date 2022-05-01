عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تزود هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip4 بمواصفات فائقة

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Flip 4

تستعد شركة شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية واحدة من أقل الشركات التي تنتج هواتف قابلة للطي بإصدار جديد من كل عام بتصميمات مميزة ومواصفات رائعة لذلك تستعد الشركة حاليًا لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy Z Flip 4.  

ويعرف تصميم سلسلة سامسونج Galaxy Z Flip بأنه أصغر حجمًا مقارنة بباقي الهواتف  لذلك تكون بطارية Galaxy Z Flip صغيرة بعض الشئ. وهذا ما حاولت سامسونج تحسينه في هاتف Galaxy Z Flip 4 القابل للطي.

 

بسعر باهظ.. هواوي تكشف عن منافس جديد لهواتف سامسونج

بعد شحن 74 مليون وحدة.. سامسونج الأولى في مبيعات الهواتف الذكية

 

تسريبات عن بطارية هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip4

ووفقا لتقرير تقرير جديد صدر عن المنشور الهولندي GalaxyClub يفيد بأن هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip  4 سيأتي بسعة طارية أكبر قليلا من الطراز السابق Samsung Galaxy Z Flip 3 بحسب ما نشر موقع Gsmarena .

وسيأتي هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4 بعدد بطاريتين سيأتي ببطاريتين  بكود طراز EB-BF721ABY و EB-BF722ABY.  وتعد البطارية الأولى والأكبر حجما عبارة عن بطارية فرعية بسعة تبلغ 2400 مللي أمبير في الساعة ، بينما البطارية الثانية هي البطارية الرئيسية للهاتف بسعة تقدر ب 903 مللي أمبير في الساعة.

وبذلك يبلغ إجمالي السعة المُقدرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 ب 3303 مللي أمبير في الساعة ، وهو ما يزيد بمقدار 103 مللي أمبير عن السعة الإجمالية المُقدرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip3 ، مما يعني أن حجم البطارية النموذجي Flip4 سيكون حوالي 3400 مللي أمبير على عكس هاتف Flip3 الذي تقدر السعة النموذجية للبطارية 3300 مللي أمبير في الساعة.

جدير بالذكر أنه لا سامسونج لم تحسن من البطارية تحسنا هائلا مقارنة بالإصدارات السابقة، ومن المتوقع أن تنتشر التسريبات عن باقي خصائص هاتف سامسونج الجديد القابل للطي في الفترة القادمة.

سامسونج Galaxy Z Flip 4 سامسونج Galaxy Z Flip سلسلة Galaxy Z Flip هاتف سامسونج القابل للطي Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس باقي الدول.. 3 بلدان تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء آخر يوم رمضان .. يغفر ذنوبك ويحقق لك ما تريد

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كيف كان يودع النبي شهر رمضان؟.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة.. متى تبدأ وصيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2022

دعاء نهاية رمضان .. كلمات لطلب مغفرة الذنوب والعتق من النار

موضوعات متعلقة

أسباب قد تؤدي لانهيار صفقة شراء إيلون ماسك لتويتر

أسهل طريقة لتنزيل النسخة التجريبية الجديدة من أندرويد 13

رسميا.. آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف آيفون

جوجل تبتكر طرق جديدة لحمايتك من الهاكرز

ترشيحاتنا

مدبولي يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

ياسمين صبري تتعاقد على الشادر وتلعب لأول مرة دور بنت شعبية.. خاص

الميكانيكى بيقولك .. ما يمكن فعله قبل شراء سيارة مستعملة

بمناسبة عيد العمال .. شوقي: نهتم بتدريس أهمية العمل في المناهج

تونس تعلن إعداد دستور جديد وتنظيم استفتاء عام عليه في 25 يوليو

إيطاليا واليونان تخففان قيود كوفيد -19 قبل ذروة موسم السياحة في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل توبة الحلقة الأخيرة.. مقتل توبة على يد رجال زعيم المافيا

الكبير أوي الحلقة الأخيرة .. فزاع يطلق النار على "أوس أوس"| صور

الكبير أوي يكتسح «الكوميديا».. كيف حقق أحمد مكي نجاحا ساحقا بأهل المزاريطة؟

بسبب الديون.. مذيعة BBC تعلن حبس رئيس الوزراء البريطاني بالخطأ

فيديو

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

من أمام الكعبة.. أحدث ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد عودتهما "فيديوجراف"

سأبيع الكوكايين.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا بعد إتمام الاستحواذ على تويتر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ