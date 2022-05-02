نوبيا تطلق هاتفها الرائد Red Magic 7 Pro إلى الأسواق العالمية

أطلقت شركة نوبيا، التابعة لشركة ZTE الصينية، هاتف Red Magic 7 Pro في شهر فبراير الماضي، بعد وقت طويل من الانتظار يشق هاتف الألعاب الخارق طريقه إلى الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، يعمل الإصدار الدولي من هاتف نوبيا Nubia Red Magic 7 Pro، بواسطة معالج كوالكوم المتطور Snapdragon 8 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام هائلة تصل إلى 16 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تتراوح ما بين 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات النسخة العالمية من هاتف Red Magic 7 Pro

ويتوفر هاتف نوبيا Nubia Red Magic 7 Pro، مقابل سعر حوالي 800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14 أل و 700 جنيه مصري)، لخيار بسعة 16 + 256 جيجابايت، بينما يأتي طراز بسعة 16 + 512 جيجابايت، مقابل سعر 900 دولار (أي ما يعادل 16 ألف و 600 جنيه مصري).

ويأتي هاتف نوبيا Nubia Red Magic 7 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم تغطية لونية DCI-P3، ومعدل لمس بتردد 960 هرتز، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، مقاومة للصدمات والخدوش.

هاتف Nubia Red Magic 7 Pro

وجاء هاتف نوبيا Nubia Red Magic 7 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 8 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Nubia Red Magic 7 Pro، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 135 وات، يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 15 دقيقة.

وكما يدعم Nubia Red Magic 7 Pro، مشغلات كتف محسنة تصل إلى 500 هرتز، مع معدل استجابة منخفض وتحسين الصوت والاهتزاز وكذلك تأثيرات الإضاءة للألعاب، ويعتمد كل الهاتفين على نظام التشغيل أندرويد 12، والذي يقدم بعض التعديلات لتقليل أوقات الاستجابة وتحسين الأداء.

وحصل هاتف Nubia Red Magic 7 Pro، على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 166.3 × 77.1 ×10 ملميتر، ويزن حوالي 235 جرام.