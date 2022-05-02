بث مباشر.. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرمين الشريفين

يؤدي المسلمون اليوم صلاة عيد الفطر المبارك، بالحرمين الشريفين بالتزامن مع مطلع اليوم الأول من شهر شوال 1443هـ، حيث يقيم المصلون شعائر الصلاة في رحاب الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي.

وفيما يلي البث المباشر لصلاة عيد الفطر المبارك من المملكة العربية السعودية.

شيخ الأزهر يقدم التهنئة للمملكة بعيد الفطر المبارك

تلقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اتصالاً هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، حملّ خلاله بنقل أصدق التهاني والتبريكات القلبية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام1443هـ، كما سأل الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على المملكة تقدمها واستقرارها.

وسأل الله شيخ الأزهر خلال حديثه لـ " آل الشيخ " أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة وجميع بلاد المسلمين ترفل بلباس العز والتمكين ودوام الأمن والعافية.

كما هنأ الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بهذه المناسبة العزيزة سائلًا الله لمعاليه دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شيخ الأزهر على مشاعره الصادقة تجاه بلده الثاني المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الشعور تجاه القيادة الحكيمة وما تقوم به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام هو محل تقدير من فضيلته الذي نكن له كل محبة وتقدير ونعتز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين الذين يمثلان عمقًا استراتيجيا للأمتين العربية والإسلامية.

إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية فروعها إلى مراعاة الحالات المناخية والمتغيرات التي تشهدها بعض المناطق من هطول أمطار غزيرة خلال يوم عيد الفطر المبارك، بالتأكيد على إقامة صلاة العيد في الجوامع فقط دون المصليات المكشوفة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة السعودية متابعتها للمتغيرات الجوية التي أكدتها تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضحت الإسلامية السعودية إمكانية الاستمرار بتهيئة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية.