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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي نقادة بقنا يحيون أول أيام عيد الفطر بحلقات ذكر ومديح

احتفالات مركز نقاده
احتفالات مركز نقاده خلال العيد

احتفل أهالى مدينة نقادة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بحلقات ذكر ومديح فى حب النبى صلى الله عليه وسلم، وسط المقابر بمنطقة الشيخ حسين جنوب قنا، وسط توافد كبير من الأهالى للاستمتاع بمظاهر الاحتفال المتنوعة التى يقدمها متطوعين من أبناء المنطقة.

 

حظيت المدائح النبوية التى يتنافس فيها كبار المداحين والعازفين بمركز نقاده، على إعجاب ومتابعة الكبار والصغار من المحتفلين ، بجانب الاستماع بالألعاب المتنقلة و المشروبات المثلجة المنتشرة بنطاق منطقة الاحتفالات.

 

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تشهد منطقة الشيخ حسين بمركز نقاده، تواجد كثيف للباعة الجائلين، لاستثمار هذا الموسم و الإقبال الكبير من الأهالى على الاحتفال بالعيد فى هذه المنطقة التى تحول الاحتفال فيها إلى عادة سنوية خلال الأعياد و المناسبات المختلفة.

 

قال صفوت محمد، عازف ناى: “نقصد هذا المكان منذ فترة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك أو الأضحى، لمشاركة الأهالى فرحتهم و احتفالاتهم بالعيد، حيث يتسابق المداحون و العازفون لتقديم فقرات مديح و ذكر متنوعة خلال اليوم الأول من الاحتفالات بالعيد، وهو ما يلقى قبول كبير من الأهالى سواء الصغار أو الكبار، ما يشجعنا على تكرار هذه المبادرة مع كل عيد لامتاع الحاضرين من أبناء المنطقة”.

 

وأضاف على سيد، مزارع: “الكثير من الأهالى يتجمعون هنا بمنطقة الشيخ حسين، كل حسب غرضه، فالبعض يأتى لزيارة أمواتهم فى المقابر المنتشرة بالمنطقة، وآخرين لبيع منتجاتهم وبضاعتهم المتنوعة، وآخرين لإبراز مواهبهم فى المديح و الانشاد الدينى، لكن فى النهاية أصبحت المنطقة ملتقى للجميع تجتمع فيه مظاهر الفرحة بالعيد”.

 

وكان محافظ قنا والقيادات التنفيذية بالمحافظة، أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد السيد عبدالرحيم القنائى ، وسط جموع غفيرة من أهالى المحافظة، الذين يتباركون بالصلاة فى مسجد القنائى، لما له من مكانة دينية و تاريخية عريقة.

 

يذكر أن محافظة قنا جهزت ٣٣٠٢ مسجد لإقامة شعائر صلاة العيد ، إلى جانب رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية ، و وقف إجازات الأطباء والممرضين والعاملين بالمرافق الحيوية، ودفعت بـ ٨٥ سيارة إسعاف للحفاظ على سلامة المواطنين فى مناطق تجمعات الإحتفالات بمختلف مراكز المحافظة.


 

 

احتفالات مركز نقاده خلال العيد
احتفالات مركز نقاده خلال العيد
احتفالات مركز نقاده خلال العيد
احتفالات مركز نقاده خلال العيد

 

قنا نقاده مديح عيد الفطر المبارك الإنشاد الديني الشيخ حسين

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