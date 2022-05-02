عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قفزة .. تسريبات : أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة 16600 جنيه

تسريبات تكشف أسعار
تسريبات تكشف أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة

مع الأزمة العالمية الكبيرة التى تشهدها شركات الهواتف الذكية من نقص هائل للرقائق وأشباه الموصلات وكذلك الأزمة التى ترافقها من مشكلات كبيرة في سلاسل التوريد، يتوقع عدد كبير من المحللين والخبراء ارتفاع أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة.

وبحسب مجلة فوربس فإن هواتف آيفون 14 القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحتوى على 4 طرز مختلفة ليس من بينها طراز mini صغير الحجم، كما ستحصل على أفضل تقنيات في الكاميرا والأداء تجعلها الأفضل في الهواتف الذكية مع رفع لكفاءة البطارية .

رسميا.. آبل تطلق خدمة الإصلاح الذاتي لهواتف آيفون

سامسونج تخطط للدخول في إنتاج معالجات Apple M2 بإبرام صفقة مع آبل

وسيبلغ هاتف iPhone 14  الأرخص في سلسلة هواتف آيفون 14 سعر 900  دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 16 ألف و  630 جنيه مصرى.

أما بالنسبة لهاتف iPhone 14 Max  فسيبلغ سعر 1000  دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 18 ألف و 500 جنيه مصرى.

ومن المتوقع أن يبلغ هاتف iPhone 14 Pro سعر 1100  دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 20 ألف جنيه مصرى.

وسيكون هاتف iPhone 14 Pro Max الأغلى في السلسلة بسعر 1200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 22 ألف جنيه مصرى.

وستنطلق سلسلة هواتف آيفون 14  ب 4  هواتف ذكية بشاشات 6.7 بوصة لهاتفى iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Max،  و 6.1 بوصة لهاتف iPhone 14 Pro ، و iPhone 14، مع معدل  معدل 120 هرتز في الثانية لطرز ال Pro فقط.

أما الكاميرا الخلفية الرئيسية لهواتف آيفون 14 فستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K ، بالإضافة إلى معالج Bionic A16، والمطور بمعمارية 4 نانومتروستظل خاصية مستشعر الوجه Face ID كما هي أما بالنسبة لمستشعر Touch ID فمن المتوقع بشكل كبير ألا يتم تضمينه في هواتف هذا العام، ومعالج من نوع A16 .  

اسعار هواتف آيفون 14 اسعار iPhone 14 شركة ابل هواتف آيفون سعر هواتف iPhone 14 Pro Computers Consumer Electronics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

اتحاد الكرة : علينا التقاتل لاستعادة حقوقنا في مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحرب الأوكرانية.. سيطرة روسيا واستئناف القصف ومعاقبة الدول لموسكو

ولا كأني بنت ليل|حكاية أمنية مع زوجها الهارب: ضيع حياتي بسبب الآثار

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل

شروط التظلم بقانون التمويل الاستهلاكي الجديد.. تفاصيل

كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان.. دار الإفتاء تقدم نصائح من ذهب

الزمالك يسعى للتعاقد مع هشام صلاح نجم الاتحاد.. واللاعب يطلب تأجيل التوقيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ