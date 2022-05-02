قفزة .. تسريبات : أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة 16600 جنيه

مع الأزمة العالمية الكبيرة التى تشهدها شركات الهواتف الذكية من نقص هائل للرقائق وأشباه الموصلات وكذلك الأزمة التى ترافقها من مشكلات كبيرة في سلاسل التوريد، يتوقع عدد كبير من المحللين والخبراء ارتفاع أسعار هواتف آيفون iPhone 14 القادمة.

وبحسب مجلة فوربس فإن هواتف آيفون 14 القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحتوى على 4 طرز مختلفة ليس من بينها طراز mini صغير الحجم، كما ستحصل على أفضل تقنيات في الكاميرا والأداء تجعلها الأفضل في الهواتف الذكية مع رفع لكفاءة البطارية .

وسيبلغ هاتف iPhone 14 الأرخص في سلسلة هواتف آيفون 14 سعر 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 16 ألف و 630 جنيه مصرى.

أما بالنسبة لهاتف iPhone 14 Max فسيبلغ سعر 1000 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 18 ألف و 500 جنيه مصرى.

ومن المتوقع أن يبلغ هاتف iPhone 14 Pro سعر 1100 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 20 ألف جنيه مصرى.

وسيكون هاتف iPhone 14 Pro Max الأغلى في السلسلة بسعر 1200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 22 ألف جنيه مصرى.

وستنطلق سلسلة هواتف آيفون 14 ب 4 هواتف ذكية بشاشات 6.7 بوصة لهاتفى iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Max، و 6.1 بوصة لهاتف iPhone 14 Pro ، و iPhone 14، مع معدل معدل 120 هرتز في الثانية لطرز ال Pro فقط.

أما الكاميرا الخلفية الرئيسية لهواتف آيفون 14 فستكون بدقة 48 ميجابكسل مع جودة تصوير الفيديو بدقة 8K ، بالإضافة إلى معالج Bionic A16، والمطور بمعمارية 4 نانومتروستظل خاصية مستشعر الوجه Face ID كما هي أما بالنسبة لمستشعر Touch ID فمن المتوقع بشكل كبير ألا يتم تضمينه في هواتف هذا العام، ومعالج من نوع A16 .