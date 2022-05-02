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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني: أطرح أغنية للكينج محمد منير من كلماتي وألحاني في الصيف

أكرم حسني في مكتوب
أكرم حسني في مكتوب عليا

قال الفنان أكرم حسني إنه يستعد حاليا لطرح أغنية للفنان محمد منير من كلماته وألحانه، وستكون متاحة للجمهور في موسم الصيف المقبل. 

وأكد أكرم حسني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، سعادته للتعاون مع الكينج الذي يحبه كثيرا، فيما كشف عن تحضيره لأغانٍ أخرى مع حميد الشاعري وهشام عباس وسيتم تحضيرها بعد العيد. 

وحقق أكرم حسني نجاحا كبيرا بأغنية "ستو أنا"، التي طرحت ضمن أحداث مسلسل "مكتوب عليا" الذي جذب شريحة كبيرة من المشاهدين، ونال العديد من الإشادات سواء من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو آراء النقاد.

خلطة سحرية قدمها أكرم حسني بالمشاركة مع المخرج خالد الحلفاوي، والأبطال الذين برع كل منهم فيما يقدمه خاصة أسرة "جلجل" مدرس الموسيقى الذي تغيرت حياته بين ليلة وضحاها ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما ظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

اكرم حسني هنادي مهنا محمد منير مكتوب عليا Arts Entertainment

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