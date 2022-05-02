عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التدخل الروسي بأوكرانيا.. تايوان تشكك في قدرة الصين على غزو أراضيها

تايوان تستعد للغزو
تايوان تستعد للغزو الصيني

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، إن تايوان راقبت الصراع في أوكرانيا واستخلصت عدة دروس في مواجهتها مع الصين.

 

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال وو، إن بكين مترددة في مهاجمة تايوان بسبب ما وصفه بعدم إحراز روسيا تقدمًا في أوكرانيا فضلا عن رد المجتمع الدولي.

 

وقال وو، إن “تايوان تراقب هذا الأمر بعناية شديدة. نحاول أن نرى ما يمكن أن نتعلمه من أوكرانيا في الدفاع عن أنفسنا”.

 

ووصف وو أوكرانيا بأنها “على خط المواجهة ضد التوسع الخارجي لروسيا”، واتهم روسيا باستخدام الجيش “لمجدها التاريخي”، فيما وصفه بأنه مشابه للوضع بين الصين وتايوان.

 

أهم نقطتين استخلصتهما تايوان من حرب أوكرانيا 

وأهم نقطتين استخلصتهما تايوان من الصراع هما أن أوكرانيا تستخدم “أسلحة صغيرة لمواجهة عدو كبير”، وأن سكانها من الرجال لديهم دوافع عالية يريدون الخدمة في الجيش، ويريدون الذهاب إلى مناطق الحرب للقتال ضد روسيا.

 

وقال وو: “عندما تكون هناك حرب، نحتاج إلى أصدقاء وحلفاء لدعم تايوان، كما في حالة أوكرانيا”، مشيرًا إلى كيفية تكاتف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان لدعم كييف.

تراجع كبير في أسعار النفط بعد إجراءات الصين للحد من كورونا

مواجهة بين بكين وواشنطن.. غزو الصين لتايوان سيكون أسوأ من حرب أوكرانيا

وأشار وو إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم ترسل قوات إلى أوكرانيا، إلا أن واشنطن تضخ الأموال والأسلحة في البلاد “للقتال ضد روسيا”.

 

وقال: “أعتقد أن الحكومة الصينية يجب أن تفكر أو تحسب كيف ستقدم الولايات المتحدة أو الدول الكبرى الأخرى لمساعدة تايوان أو ما إذا كانت ستأتي لمساعدة تايوان. إذا لم يكن لدى تايوان أي دعم، أعتقد أن ذلك سيكون ضوءًا أخضر للعدوان”.

واشنطن روسيا الولايات المتحدة الصين أوكرانيا بكين تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

موضوعات متعلقة

ترامب: بوتين لم يعد يحترم القيادة الأمريكية

بعد أول صفعة من بوتين .. الاتحاد الأوروبي يخضع للروبل الروسي

إعادة توحيد.. روسيا تكشف عن خطة بولندا للسيطرة على أجزاء من أوكرانيا

بلومبرج: 4 دول بـ الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

أوروبا تستعد لزيادة واردات الغاز الروسي عبر الدول الراغبة في الدفع بالروبل

روسيا تعلن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الغربية في أوكرانيا

تهدد مفاوضات السلام .. تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ الغرب بسبب "الأسلحة"

تصريحات "مقلقة" من الدفاع البريطانية وروسيا تتوعد.. جونسون يتدخل لاحتواء الأزمة

ترشيحاتنا

التأديبية العليا تعاقب مسئول بالمقاولين العرب

مأساة بأول أيام العيد.. غرق 6 أطفال في نهر الفرات بـ العراق

حوار| مدرب حراس بترو أتليتكو: أحلم بتدريب الأهلي.. والشناوي الأفضل في إفريقيا

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

أسعار فئات شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر.. صور

بعد التدخل الروسي بأوكرانيا.. تايوان تشكك في قدرة الصين على غزو أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ