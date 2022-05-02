بعد التدخل الروسي بأوكرانيا.. تايوان تشكك في قدرة الصين على غزو أراضيها

قال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، إن تايوان راقبت الصراع في أوكرانيا واستخلصت عدة دروس في مواجهتها مع الصين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال وو، إن بكين مترددة في مهاجمة تايوان بسبب ما وصفه بعدم إحراز روسيا تقدمًا في أوكرانيا فضلا عن رد المجتمع الدولي.

وقال وو، إن “تايوان تراقب هذا الأمر بعناية شديدة. نحاول أن نرى ما يمكن أن نتعلمه من أوكرانيا في الدفاع عن أنفسنا”.

ووصف وو أوكرانيا بأنها “على خط المواجهة ضد التوسع الخارجي لروسيا”، واتهم روسيا باستخدام الجيش “لمجدها التاريخي”، فيما وصفه بأنه مشابه للوضع بين الصين وتايوان.

أهم نقطتين استخلصتهما تايوان من حرب أوكرانيا

وأهم نقطتين استخلصتهما تايوان من الصراع هما أن أوكرانيا تستخدم “أسلحة صغيرة لمواجهة عدو كبير”، وأن سكانها من الرجال لديهم دوافع عالية يريدون الخدمة في الجيش، ويريدون الذهاب إلى مناطق الحرب للقتال ضد روسيا.

وقال وو: “عندما تكون هناك حرب، نحتاج إلى أصدقاء وحلفاء لدعم تايوان، كما في حالة أوكرانيا”، مشيرًا إلى كيفية تكاتف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان لدعم كييف.

وأشار وو إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم ترسل قوات إلى أوكرانيا، إلا أن واشنطن تضخ الأموال والأسلحة في البلاد “للقتال ضد روسيا”.

وقال: “أعتقد أن الحكومة الصينية يجب أن تفكر أو تحسب كيف ستقدم الولايات المتحدة أو الدول الكبرى الأخرى لمساعدة تايوان أو ما إذا كانت ستأتي لمساعدة تايوان. إذا لم يكن لدى تايوان أي دعم، أعتقد أن ذلك سيكون ضوءًا أخضر للعدوان”.