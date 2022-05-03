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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي واي دي تكشف عن أحدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا .. صور

بي واي دي تكشف عن
بي واي دي تكشف عن احدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا

تواصل شركة بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها داخل الاسواق العالمية للسيارات، بعد أن كشفت عن احدث اصداراتها في عالم السيارات الكهربائية، وهي النسخة التي تحمل اللقب SEAL EV حيث تستمد على مفهوم Ocean X.

بي واي دي تكشف عن احدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا .. صور 

وجاءت السيارة الجديدة من بي واي دي  بمحرك كهربائي فردي مثبت بالناحية الخلفية، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 150 كيلو واط أو 230 كيلو واط اي ما يعادل 201 و 214 حصانا، بالاضافة إلى نسخة قياسية بمحرك امامي بقوة 230 كيلووات اي ما يعادل 308 حصانا، و محرك 160 كيلو واط 214 حصانا للناحية الخلفية.

بي واي دي تكشف عن احدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا .. صور 

وتضم السيارة بطارية عالية الاداء  BYD's Blade 800Vتحقق مدى سير يبلغ 342 ميلًا اي ما يعادل 550 كيلومتر وحتى 700 كيلومتر، بينما يبلغ الوزن الكلي للسيارة نحو 2150 كيلوجرام، مع طول كلي يقدر بـ 189 بوصة، وبعرض يبلغ 73.8 بوصة اي 1875 مم، و 75.5 بوصة للارتفاع اي 1460 مم.

بي واي دي تكشف عن احدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا .. صور 

ومن خلال الامكانيات الفنية للسيارة فمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 115 بوصة اي مايعادل 2920 مم.

بي واي دي تكشف عن احدث سيارتها الكهربائية المنافسة لـ تسلا .. صور 

وتحمل السيارة الصينية تصميم خارجي اقرب إلى النسخة الكهربائية الشهيرة تسلا 3، حيث تضم مصابيح أمامية حادة المظهر ايضا، وجنوط رياضية انيقة، مع لمسات خارجية انسيابية تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية ووسائل التحكم المتنوعة.

بى واى دى شركة بى واى دى بي واي دي الصينية م شركة بي واي دي الصينية السيارة الجديدة Ocean X

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