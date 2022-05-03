مجدي الهواري: فخور بمتابعة وزير التعليم لمسلسل دايما عامر.. فيديو

كشف المخرج مجدي الهواري، كواليس وتفاصيل إخراجه لـ مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .



وقال مجدي الهواري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" فخور بمتابعة وزير التعليم طارق شوقي لمسلسل دايما عامر الذي يناقش قضايا كثيرة في التعليم ".

وأضاف مجدي الهواري:" كنت قلقان من رد فعل الجمهور من فكرة مسلسل دايما عامر، لكني سعيد برد فعل الجمهور السعيد بتفاصيل المسلسل والقضايا المطروحة".

وتابع مجدي الهواري :" ملف التعليم فكرة المسلسل ونتحدث عن قضايا التعليم بشكل فني خفيف بمشاركة كوكبة من الفنانين الكبار ".