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أخبار البلد

توافد الزوار على حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد

صدى البلد

احتفالا بعيد الفطر المبارك استقبلت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الزوار للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة ، حيث فتحت الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتبارا من الساعة السابعة صباحا.

وفى محافظة أسوان استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به ، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري قد أصدر توجيهاته برفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعدادا لعيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر  أن وزارة الموارد المائية والري انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية بمساحة (١٣) فدانا ، وحديقة المركز الثقافي بمساحة (٩) أفدنة ، وحديقة النيل بمساحة (٦) أفدنة ، وحديقة البحيرة بمساحة (٥) أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة (٨) أفدنة.

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

 

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عيد الفطر حدائق الري القناطر الخيرية الحدائق المركز الثقافي

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