مياه القناة: استقبلنا 1466 شكوى واستفسارا خلال شهر أبريل 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنها استقبلت خلال شهر أبريل 1466 شكوى واستفسارا من قبل المواطنين بمختلف قطاعات الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تتلقى الشكاوى والاستفسارات عبر جميع قنوات التواصل المفتوحة مع المواطنين سواء الخط الساخن 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو واتساب أو عبر مختلف وسائل الإعلام، والشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للشركة بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة إلى مكتب خدمة المواطنين بالشركة والشكاوى التي يستقبلها فريق التوعية أثناء تواصله مع المواطنين.

وأوضح رئيس الشركة، أن الشكاوى تنوعت ما بين شكاوى مياه الشرب "كسر ماسورة – انقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه" وشكاوى الصرف الصحي "كسر ماسورة – طفح صرف صحي – طلب سيارة كسح وغطاء بالوعة" وكذلك الشكاوى المحاسبية.

وأضاف أن الشكاوى شملت 198 شكوى مياه شرب ، و1021 شكوى صرف صحى ، و2 شكاوى محاسبية فى محافظة الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه فى محافظة السويس، استقبل الخط الساخن 145 شكوى مياه شرب، و25 شكوى صرف صحى، وفى محافظة بورسعيد، استقبل الخط الساخن 10 شكاوى مياه شرب، و65 شكوى صرف صحى.

ونوه إلى أن شركة محافظات القناة نجحت فى الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتى شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وكذلك شكاوى طفوحات الصرف الصحى أو الإبلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، بالإضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

وأوضح أن معدلات الاستجابة تتراوح من 3 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعة الشكوى وظروف الإصلاح، علما بأن الأولوية لشكاوى الجودة، حيث يتحرك المعمل فور ورود أى شكاوى خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة تولى اهتماما كبيراً لاستقبال شكاوى المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن والرد على استفساراتهم، وذلك في إطار الحرص على رضا المواطن ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

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