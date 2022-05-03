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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال كفر الشيخ يقضون إجازة عيد الفطر بمراكز الشباب.. صور

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

تواصل مراكز الشباب في محافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، استقبال الجمهور من الأطفال والشباب برفقة أسرهم في ثاني أيام عيد الفطر المبارك فاتحة أبوابها طوال أيام العيد وذلك تنفيذاً لمبادرة وزارة الشباب بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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وقد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

 

وما زالت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.


وتقدم مراكز شباب كفر الشيخ البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات وتعليمات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري إدارات الشباب الفرعية.

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