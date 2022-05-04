3 فوائد صحية لتناول ماء الشوفان لصحتك.. تعرفى عليها

فوائد صحية لماء الشوفان لصحتك، فهو قابل للذوبان ولها فوائد عديدة لصحة القلب ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم إليك أبرز فوائده لصحتك وفقا لموقع بولد سكاي الهندى



1-خفض نسبة الكوليسترول في الدم



يحتوي ماء الشوفان على جرعات عالية من بيتا جلوكان ، وهي ألياف قابلة للذوبان ولها فوائد لصحة القلب.

يمكن أن يساعد هذا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ، وخاصة الكوليسترول "الضار" المرتبط بأمراض القلب.

وجدت دراسة أجريت على الرجال أن تناول حوالي 3 أكواب (750 مل) من ماء دقيق الشوفان يوميًا لمدة 5 أسابيع يخفض الكوليسترول الكلي في الدم بنسبة 3٪ والكوليسترول "الضار" بنسبة 5٪.

ومن المثير للاهتمام أن كوبًا واحدًا من حليب الشوفان يمكن أن يوفر ما يصل إلى 1.3 جرام من بيتا جلوكان.



2- فيتامينات ب



ماء دقيق الشوفان في السوبر ماركت يحتوي على العديد من فيتامينات ب ، مثل الريبوفلافين وفيتامين ب 12. هذه المواد ضرورية لوظائف الجسم المختلفة.

على سبيل المثال ، تساعد في تحسين حالتك المزاجية ، وتكافح التوتر وتسهل على الشعر والأظافر والجلد البقاء بصحة جيدة ، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من نقص في هذه الفيتامينات

3- مثالي للوجبات الغذائية



ماء الشوفان خالي من الجلوتين ولتحضير ماء الشوفان ، قم بنقع القليل من الشوفان المطحون أو كامل الشوفان في الماء وستحصل عليه بمجرد تصفيته بمساعدة مصفاة.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند تصفية الشوفان ، لا يمكنك العثور على العناصر الغذائية الموجودة في وعاء الشوفان في السائل المتبقي ويمكنك شرب هذا الماء كل يوم على معدة فارغة واستكماله بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.