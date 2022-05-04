الخالدان النبوي والصاوي يكشفان كواليس أعمالهما في رمضان.. وسر شراء 44 طن ذهب

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خالد النبوي: مسلسل راجعين ياهوى مخاطرة محسوبة بالإحساس

كشف الفنان خالد النبوي سر إفيه " مساء الهنا من بليغ ابو الهنا " الذي اصبح عالقاً في أذهان وألسنة الشارع المصري في مسلسل راجعين ياهوى قائلاً : " من كتر البحث طلعت لوحدها واصبحت شخصية بليغ هي النجم وليس خالد النبوي، هي مش موجودة في " إسكربت " كنت داخل على ناس وقلتلهم مساء الهنا من بليغ أبو الهنا " .





خالد الصاوي : فيلم عمارة يعقوبيان كان تحدياً.. ويعتبر بداية انطلاقتي الفنية|فيديو

أكد الفنان خالد الصاوى، ان سن الأربعين كان أزمة بالنسبة له لأنه لم يكن مشهورا وقتها، مشيرا الى انه كان ايضا لا يملك المال الذي يمكنه من الزواج في هذه السن المتقدمة.

وأوضح الصاوي، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، انه في تلك المرحلة العمرية، عرض عليه فيلم عمارة يعقوبيان، وكان أمامه تحد جديد في حياته لكنه استفاد من اصدقائه الذي عملوا معه على المسرح واصبح خالد الصاوي الذي هو عليه الآن.



خالد الصاوي: 25 يناير و30 يونيو هما ثورة واحدة

أكد الفنان خالد الصاوى أن كل الشخصيات في مسلسل الأختيار تعرف الأحداث وتعاملت وتفاعلت معها.

وأوضح الصاوي، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى والذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر.



خالد الصاوي: قرأت خبر وفاة ابنى رغم إني معنديش ولاد

أكد الفنان خالد الصاوى، أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة على مرحلتين، مشيرا إلى أننا ثورنا بطريقة راقية لم تحدث في دول عظمى.

وقال الصاوي خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى: "بـ أحاول أن أنوع في الأدوار التي أقدمها، وكنت في البداية لم أصل لفكرة أن أتفحص الشخصية حتى أصل لها من كل الجوانب»، منوها أنه التحق بكلية آداب قسم فلسفة بعد تخرجى من كلية الحقوق.





خالد النبوي : بليغ أبو الهنا يتشابه مع شخصيتي في الواقع في فكرة " الزهد "

أجاب الفنان خالد النبوي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل يوجه تشابه في حقيقة الأمر بين شخصية خالد النبوي وبين بليغ أبو الهوى في مسلسل راجعين ياهوى ؟ قائلاً : فيه تشابه بيننا في فكرة " الزهد " وأنا زاهد فعلاً لتقاطعه الحديدي : هل أنت زاهد بالفعل ؟ ليرد : أيوه يعني لو حكاية ما هتحصل بشكل معين خلاص تحصل " .

محمد عادل يكشف شخصية علاء داخل مسلسل العائدون .. فيديو

تحدث الفنان محمد عادل عن دوره في مسلسل عائدون والذي كان يقوم بأداء دور "علاء".

وأضاف "عادل" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه شعر بالسعادة بسبب أنه شارك في عمل فني عظيم مثل مسلسل عائدون، متابعا أن جميع من شارك في هذا العمل كان من الشخصيات الهامة بالنسبة لي.



أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

قال الدكتور عمرو ليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إنه لم يكن التعافي الأوروبي قريبا، موضحا أن تكلفة الحرب هي تكلفة كبيرة جدا ليست من الناحية العسكرية فقط على أوروبا وربما تكون هذه هي التكلفة الأقل ولكن التضخم الذي لم تشهده أوروبا أخر 40 عاما هو التكلفة الأكبر.



مسئولية كبيرة.. مؤلف موسيقى الاختيار 3: المخرج لما كلمني اترعبت

أكد الموسيقار خالد الكمار، مؤلف موسيقي مسلسل الاختيار 3، أنه عندما تحدث إليه بيتر ميمي مخرج العمل، وشرح له كواليس المسلسل شعر بعظم المسئولية، معلقا «اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة».