أخبار الفن| محمد فؤاد برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. وذكرى ميلاد زينات صدقي

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يحيى الفنان عمرو دياب اليوم الأربعاء 4 مايو،حفلا غنائيا في فندق جميرا بالكويت ضمن حفلات عيد الفطر المبارك 2022.

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل ثاني أيام عيد الفطر بساحة الاتحاد أرينا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا حيث احتشد الالاف في ساحة الاتحاد قبل الحفل بساعات خاصة أن الجهة المنظمة أعلنت نفاد تذاكر الحفل منذ فترة.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل جمهوره الذي هتف وردد معه أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار ساعتين.

شاركت ابنة الفنان محمد فؤاد عبر حسابها بتطبيق انستجرام ، صورة تجمع والدها بالرئيس عبد الفتاح السيسى ، من احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، والتى حرص على حضورها كوكبة من نجوم الفن وكرة القدم.

تحل اليوم الأربعاء 4مايو ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقى ،إحدي أبرز الفنانات اللواتي قدمن الكوميديا في عالم السينما، وأضافت لها طابعًا مميزًا بشخصيتها المبهجة،و ما زالت عالقة في وجدان محبيها.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة زينات صدقى..

ولدت زينات صدقى فى حى الجمرك بمدينة الاسكندرية ودرست التمثيل فى معهد أنصار التمثيل والخيال الذي تأسس من قبل الفنان زكى طليمات بالاسكندرية .

منعها والدها من إكمال دراستها وقام بزواجها ولم يستمر الزواج لأكثر من عام وحدث الانفصال.

أشاد الفنان حسين فهمى بمسلسل “الكبير أوى” بطولة الفنان أحمد مكى،عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب الفنان حسين فهمى :" صديقي وزميلي العزیز احمد مكي، أحب أهنيك على إقامة الدورة الاولى لمهرجان مزاريطه السينمائي ".

وأضاف حسين فهمى :"لكن زعلان منك لانك ماعزمتنيش في حفل الافتتاح والرد کاربت واحنا کرؤساء مهرجانات زي بعض كنت أنتظر منك دعوة. عموما ألف مبروك یا کبیر وتحياتي لفريق العمل الرائع .. صديقك حسين فهمي".

شهدت احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.

اضطر چوني لانتحال شخصية “ليناردو ديكابريو” لأنقاذ المهرجان، ولكن تفاجئ چوني بظهور اوس اوس على المسرح ومواجهته انه هو ليناردو مما تسبب في حدوث شجار بينهما أمام الجمهور. ه