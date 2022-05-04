نشرة أخبار العالم.. هجمات إلكترونية تستهدف سد النهضة .. ألمانيا تحذر: بوتين قد يهاجم دولا أخرى.. وروسيا تقصف مصنع آزوفستال في ماريوبول

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية

زعم مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو، اليوم الثلاثاء، تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية حاولت استهدافه والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

ألمانيا تحذر: بوتين قد يهاجم دولًا أخرى

أكد مستشار ألمانيا أولاف شولتز أنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روسيا لن تهاجم دولا أخرى، بالنظر إلى انتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا، موضحا أن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

الجيش الروسي يقصف مصنع آزوفستال في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قصف قواتها لمصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا بعد أن استغل جنود أوكرانيون وقف إطلاق النار للتمركز في مواقع لإطلاق النار منها.

البنتاجون: حرب روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة

قال قادة وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، أمام الكونجرس أن أمريكا تعلمت الكثير عن أوجه القصور والقدرات العسكرية الروسية في الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا.

الجيش الروسي يضرب جميع أنحاء أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية دمرت 39 موقعا عسكريا أوكرانيا.

وول ستريت جورنال: أوروبا تعتزم التخلي عن النفط الروسي خلال 6 أشهر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حزمة العقوبات السادسة، التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، تتضمن وقف شراء النفط الروسي خلال 6 أشهر ووقف استيراد منتجات النفط بحلول نهاية العام.

تقرير: الصين تبدأ شراء النفط الروسي بخصومات حادة

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن شركات تكرير مستقلة في الصين بدأت شراء النفط الروسي بخصومات حادة.

بايدن: الجيش الأمريكي الأقوى عالميًا.. ونطور قدراتنا لمواجهة الصين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الجيش الأمريكي يبقى الأقوى عالميا، مشيرا إلي الاستمرار في تطوير قدرات واشنطن العسكرية لمواجهة الصين.

مصادر: مدير المخابرات الأمريكية التقى ولي العهد السعودي لتحسين العلاقات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، أجرى رحلة غير معلنة إلى السعودية، الشهر الماضي، للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

السعودية .. مطار جدة يكشف أسباب تكدس الركاب وإلغاء الرحلات

أفادت وسائل إعلام محلية في السعودية بوضع نقاط أمنية في مداخل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك لمنع غير المسافرين من دخول المطار.

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا نحو بحر اليابان

قال جيش كوريا الجنوبية الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد نحو بحر اليابان "الساحل الشرقي".