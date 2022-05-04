بدون مكياج.. شاهد أحدث ظهور لـ مني زكي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة مني زكي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مني زكي في الصورة من سيارتها، بدون مكياج مما نال اعجاب متابعيها.

وتصدرت الفنانة منى زكي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد مشاركتها في فيلم “العنكبوت” الذي يُعرض حاليا في دور عرض السينما.

بينما طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.