بحضور بيج رامي.. "الصقر الأسود" الحلواني يستعد للمشاركة ببطولة بيتسبرج برو الأمريكية

أنهى بطل العالم في الكلاسيك فيزيك أحمد الحلواني الملقب ب "الصقر الأسود"، استعداداته للمشاركة في بطولة بيتسبرج برو، التي ستقام بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي تعتبر ثاني أكبر البطولات للمحترفين بعد بطولة أرنولد كلاسيك بأمريكا، ومن المنتظر انطلاق البطولة الدولية للمحترفين الخميس المقبل بفاعليات الميزان، ويعقبها في اليوم التالي المنافسات الرسمية في الكلاسيك فيزيك في وزن ٩٥ كيلو.



ومن جانبه أكد بطل العالم الكلاسيك فيزيك ، أحمد الحلواني، إنني بالفعل أنهيت استعداداتي لبطولة بيتسبرج برو، المقامة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجاهز للمشاركة، وكل تركيزي تحقيق المركز الأول وتعويض مشاركتي في البطولة السابقة التي أقيمت الموسم الماضي وحصلت فيها على مركز متأخر لهذه البطولة استعدت لها جيداً لتعويض الخسارة، وأكون جاهز فنيا وبدنيا للبطولة الأقوى مستر أولمبيا.



وأوضح بطل العالم الكلاسيك فيزيك، أن ضيف شرف البطولة المصري "بيج رامي" بطل مستر أولمبيا في كمال الأجسام، كما سيحضر بطل مستر أولمبيا في الكلاسيك "كريس بوماستيد" وسيقومان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.



يجدر الإشارة أن بطل الكلاسيك فيزيك أحمد الحلواني تأهل مؤخراً مستر أولمبيا، وحقق ما لم يحققه غيره من المصريين والعرب في دخول عالم الاحتراف في فئة الكلاسيك فيزيل والوصول إلى سلم العالمية، وكانت انطلاقته في بطولة العالم بإسبانيا وحصل على المركز الثاني وفضية العالم، وفي العام التالي اتجه إلى الكلاسيك فيزيل وكان أول مصري يشارك في تلك الفئة، شارك في بطولة شيرو كلاسيك بالهند وحصل على المركز الثالث، ثم مستر أولمبيا اسبانيا للهواة وحصل على المركز الأول، وبطولة بيج مان إسبانيا وحصل على المركز الأول أيضا، ثم مستر أولمبيا ونص للهواة حصل على المركز الثاني ثم البطولة التي أدخلته عالم الاحتراف الرسمي بطولة الكوي كلاسيك وحصل علي المركز الأول في بطولة "اتلانتيك كوست برو، وكانت المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين لعام ٢٠٢٢ المقبلة والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر القادم، والتي سوف يشارك فيها بطل الابطال لكمال الأجسام" بيج رامي "في فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح بينما" الحلواني " سوف يشارك في الكلاسيك فيزيك وزن ٩٥كيلو.