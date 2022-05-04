عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور بيج رامي.. "الصقر الأسود" الحلواني يستعد للمشاركة ببطولة بيتسبرج برو الأمريكية

صدى البلد

أنهى بطل العالم في الكلاسيك فيزيك أحمد الحلواني الملقب ب "الصقر الأسود"، استعداداته للمشاركة في بطولة بيتسبرج برو، التي ستقام  بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والتي تعتبر ثاني أكبر البطولات للمحترفين بعد بطولة أرنولد كلاسيك بأمريكا، ومن المنتظر انطلاق البطولة الدولية للمحترفين الخميس المقبل بفاعليات الميزان، ويعقبها في اليوم التالي المنافسات الرسمية في الكلاسيك فيزيك في وزن ٩٥ كيلو.  


ومن جانبه أكد بطل العالم الكلاسيك فيزيك ، أحمد الحلواني، إنني بالفعل أنهيت استعداداتي لبطولة بيتسبرج برو، المقامة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجاهز للمشاركة، وكل تركيزي تحقيق المركز الأول وتعويض مشاركتي في البطولة السابقة التي أقيمت الموسم الماضي وحصلت فيها على مركز متأخر  لهذه البطولة استعدت لها جيداً لتعويض الخسارة، وأكون جاهز فنيا وبدنيا للبطولة الأقوى مستر أولمبيا. 


وأوضح بطل العالم الكلاسيك فيزيك، أن ضيف شرف البطولة المصري "بيج رامي" بطل مستر أولمبيا في كمال الأجسام، كما سيحضر بطل  مستر أولمبيا في الكلاسيك "كريس بوماستيد" وسيقومان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.  


يجدر الإشارة أن بطل الكلاسيك فيزيك أحمد الحلواني تأهل مؤخراً مستر أولمبيا، وحقق ما لم يحققه غيره من المصريين والعرب في دخول عالم الاحتراف في فئة الكلاسيك فيزيل والوصول إلى سلم العالمية، وكانت انطلاقته في  بطولة العالم بإسبانيا وحصل على المركز الثاني وفضية العالم، وفي العام التالي اتجه إلى الكلاسيك فيزيل وكان  أول مصري يشارك في تلك الفئة، شارك في بطولة شيرو كلاسيك بالهند  وحصل على المركز الثالث، ثم مستر أولمبيا اسبانيا للهواة وحصل على المركز الأول، وبطولة بيج مان إسبانيا وحصل على المركز الأول أيضا،   ثم  مستر أولمبيا ونص للهواة حصل على المركز الثاني ثم البطولة التي أدخلته عالم الاحتراف الرسمي  بطولة الكوي كلاسيك وحصل علي المركز الأول في بطولة  "اتلانتيك كوست برو، وكانت المؤهلة  لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين لعام ٢٠٢٢ المقبلة والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر القادم، والتي سوف يشارك فيها بطل الابطال لكمال الأجسام" بيج رامي "في فئة كمال الأجسام الوزن المفتوح بينما"  الحلواني " سوف يشارك في الكلاسيك فيزيك وزن ٩٥كيلو.

بطولة العالم أمريكا بنسلفانيا الاحتراف أمريكي الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

لو فيجارو: الوضع في أوكرانيا أضر بـ هيمنة الدولار الأمريكي على العالم

أمطار خفيفة.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا والجميع سيشعر بالبرودة

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

طائرات روسية تنتهك المجال الجوي لفنلندا..وأنباء عن نقل هلسنكي دبابات إلى الحدود

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع مع رفع وشيك للفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة

بلومبرج : الاتحاد الأوروبي يقترح حظر نقل النفط والمنتجات الروسية عالميًا

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها.. إيلون ماسك يكشف مفاجأة لمستخدمي "تويتر"

سطوع فائق| اقتران القمر مع النجم بولوكس .. بعد غدٍ

المجر ترفض اقتراح أوروبا حول حظر النفط الروسي

Gazprom : قفزة في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمى وعرائس مرعبة تغطي شاطئ الساحل بالمكسيك منذ سنوات

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ