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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ الاثنين.. دورة للغة العربية بمركز اللغات بآداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات والأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة مها حسنى عميد الكلية عن  مواعيد انعقاد دورة اللغة العربية (الكفاءة فى كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية) .

وقال مركز اللغات الأغراض المتخصصة: إنه  بدءا من يوم الإثنين الموافق 9 مايو سوف يتم انعقاد دورة الترم الثاني للعام الدراسي الجامعي 2021/ 2022 .

وأشار إلى أن دورة الكفاءة فى كتابة الرسائل الجامعية باللغة العربية سوف تعقد فى مدرج 1 بالحرم الجامعي، وتكون المواعيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

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أكدت الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بحلوان، أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة .

ويقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

يقدم المركز دورات اللغة الإنجليزية، ودورات تأهيلية لامتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي، English for Cabin Crew، اللغة الألمانية، اللغة الاسبانية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة الإيطالية، اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، واللغة الفرنسية.

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