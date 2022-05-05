بفستان محتشم.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفل أبو ظبي

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال إستعدادها لإحيائ حفلا غنائيا في أبو ظبي.

تألقت شيرين عبد الوهاب في حفلها بإطلالة أنيقة و كحتشمة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم ببعض التطريزات الهادئة للغاية مما كشف عن أناقتها.

تزينت شيرين عبد الوهاب ببعض المجوهرات اللألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CdJpc_DoYLC/?utm_source=ig_web_copy_link

حققت أغنية “يا معافر” للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث تصدرت تريند اليوتيوب بعد أيام من طرحها.

واقتربت مشاهدات من 50 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع اليوتيوب منذ بدء شهر رمضان المبارك.



“يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.

يذكر أن تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفلها بدولة الكويت ، والذى أقيم خلال الساعات الماضية ، و رفع لافتة كامل العدد رغم أنه في مكان مفتوح وتواجد الجمهور الذي لم يجد تذاكر خارج البوابات الرئيسية وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

بينما نشرت الفنانة شيماء سيف فيديو جديد وهي ترقص وتغني أغنية "كلها غيرانة"، للنجمة شيرين عبد الوهاب، في أحد مشاهدها في مسلسل "أحلام سعيدة" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وقامت شيرين بمشاركته مع جمهورها من خلال ستوري عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام و علقت بالقلوب و الضحك، لترد عليها شيماء سيف من خلال ستوري الإنستجرام قائلة"بحبك يا أحلي شيرين".