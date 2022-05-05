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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكنتش لاقي آكل.. قصة معاناة أحمد فتحي مع زوجته قبل الشهرة

الفنان أحمد فتحي
الفنان أحمد فتحي

يحتفل اليوم الخميس 5 مايو، الفنان أحمد فتحي، بعيد ميلاده الـ48، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1974، وتخرج في قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان. 

 

ولد الفنان أحمد فتحي في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر، تخرج في كلية الآداب في جامعة حلوان، بدأ حياته الفنية في الأعمال المسرحية ومن أهمها يا مسافر وحدك، الشبكة، الإسكافي ملكًا. وشارك في السينما من خلال أفلامه حلاوة روح، بنات العم، سمير أبو النيل، الحرب العالمية الثالثة، سوق الجمعة. 

 

كفاح الفنان أحمد فتحي 

قبل عامين، قال الفنان أحمد فتحي خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي: قبل عملي في السينما كنت أعمل بائع تليفونات خارج مصر في إحدى الدول العربية مؤكدا أنه من يفقد إيمانه بنفسه وييأس يضل الطريق ولا يستطيع العودة مرة أخرى.

وأوضح أحمد فتحي، أن عند صعودي إلى سلم الطائرة لمغادرة البلاد كانت من أصعب اللحظات التي مرت عليا في حياتي، وقررت المغادرة علشان مكنتش لاقي آكل ووقتها كنت متزوج.

وتابع أحمد فتحي: أحب التمثيل لكنني لا أحب أشياء أخرى توجد بداخله، ولم اعتد أن أطلب العمل من أحد وهذا كان بسبب الضغط وسافرت 11 شهرا فقط، ولم أتحمل البقاء في الخارج.

وأكمل أحمد فتحي، أن أفضل قرار أخدته هو العودة إلى مصر والمحاولة في تحقيق حلمي.

 

اكتشاف أحمد فتحي 

وفي العام الماضي 2021، قال الفنان أحمد فتحى ، إنه يحمل مشاعر مودة كبيرة واعتراف بالجميل للفنان هانى رمزى معقبا: “له دين فى رقبتى وهو اللى اختارنى فى أول فيلم اشتغلته معاه فيه واللى كان الراجل الغامض بسلامته”.


وأضاف "فتحي" ، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى  ببرنامج “معكم” والمذاع عبر فضائية "CBC" ، أن أول فيلم سينمائى خاضه كان "الراجل الغامض بسلامته " للفنان هانى رمزى والذى اقتنع به كثيرا ورشحه لأداء مشهد بالفيلم مشيرا الى انه كان مجهول الهوية وقتئذ والفنان هانى رمزى نجم كبير وقام باكتشاف موهبته الفنية .

ولفت لامتلاكه حتى الآن رصيد ٣٨ فيلما سينمائيا ويعشق المسرح ولكنه ابتعد عنه قليلا طيلة ٧ سنوات مضت لانشغاله بأعماله السينمائية.

وفاجأ الفنان هانى رمزى الجميع بالذهاب للفنان أحمد فتحى وتقبيله كنوع من تعبيره عن الشكر لمدح "فتحى " فى مسيرته الفنية ومواقفه ومساندته له فى اول مشواره الفنى وعقب رمزى" لازم ابوسك".

 

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