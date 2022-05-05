أخبار العالم| الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة.. وصعود قياسي لأسعار القمح والذرة عالميا

ركز موقع "صدى البلد" الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:



الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة.

النفط يواصل مكاسبه بعد اقتراح أوروبي بحظر الروسي

ارتفعت أسعار النفط في مستهل المعاملات الآسيوية، يوم الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر النفط الروسي في غضون ستة أشهر.

ميقاتي: السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تمسكه بمبدأ النأي بالنفس وتحييد بلاده عن الصراعات، مؤكدا أن السعودية ودول الخليج لا تترك لبنان.

البنتاجون: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لكوريا الشمالية

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء عن قلقها إزاء التجارب الصاروخية ”الاستفزازية“ لكوريا الشمالية.

زيلينسكي: تحدثت مع بينيت بشأن التصريحات الروسية "المشينة"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وبحثا ”التصريحات المشينة والمرفوضة تماما“ التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي وتطرق فيها للحديث عن هتلر.

إثيوبيا تعين كبير مفاوضيها في سد النهضة مبعوثا خاصا لأمريكا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الأربعاء، تعيين كبير المفاوضين الإثيوبيين، سيليشي بيكيلي، مبعوثًا خاصًا وسفيرًا مفوضًا لدى الولايات المتحدة.

مهندسة مصرية تفوز بجائزة لوريال يونسكو لدورها في معالجة المياه.. فيديو

فازت المهندسة المصرية والأخصائية في مجال البيئة، سارة عبد القادر، بجائزة برنامج "لوريال-يونسكو للمرأة في العلوم 2021 للمواهب الشابة"، وذلك لبحثها في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري.

منهم أبو الهول.. مليارديرات من أصول عربية جمعوا ثرواتهم بقطاع الاستثمار بأمريكا

كشفت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" عن قائمة لمهاجرين عرب حققوا الثراء من قطاع التمويل والاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكا: مستعدون لكل السيناريوهات بشأن الاتفاق النووي مع إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، تستعد الآن بشكل متساو سواء لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال لاتفاق نووي مع إيران، أو لآخر لا يكون فيه اتفاق.

الفيدرالي الأمريكي : زيادات جديدة في أسعار الفائدة بـ اجتماعين قادمين

قال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأربعاء، إنه يتوقع إقرار زيادات جديدة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن إصابة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بفيروس كورونا.

كينجز كوليدج: ارتفاعات قياسية في أسعار القمح والذرة عالميا

حذر نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال والاقتصاد في كينجز كوليدج، البروفيسور بريان برينبيرج، من أن أسعار المستهلكين المرتفعة منذ 40 عامًا ستستمر على الأرجح في الارتفاع.

استعدوا للأسوأ.. موجة غلاء طاحنة تضرب بريطانيا

حذرت السلطات البريطانية، شعبها من “الاستعداد” لمزيد من الزيادات في الأسعار في متاجر المواد الغذائية الأسبوعية حيث تستمر أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في التأثير علي حياة الشعب البريطاني.