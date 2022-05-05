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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأول عربيا بتقنية الـ 3D|معلومات عن فيلم يوم 13 قبل طرحه فى السينمات

صدى البلد

كشفت الفنانة نهال عنبر تفاصيل فيلم"يوم 13" أول فيلم عربي روائي في مصر والوطن العربي تم تصويره بتقنية "3D".

وكتبت نهال عنبر، عبر حسابها بتطبيق "انستجرام:" أول فيلم عربي روائي في العالم ثري دي".

وأضافت نهال عنبر:" شكرا على تقديم فيلم بالحجم ده وشكرا لكل فريق العمل ".

 

وكشف أبطال وصناع الفيلم عن البرومو التشويقى الأول للعمل وتدور أحداثه في إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D

أحداث فيلم يوم 13

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة، وهو التجربة الأولى في تاريخ السينما العربية المجهزة بتقنية الـ 3D، والتي تعد طفرة جديدة في السوق السينمائي، حيث ينقل السينما المصرية إلى العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

أبطال فيلم يوم 13 

 والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

الفيلم يسجل التعاون الثانى بين أحمد داود ودينا الشربينى فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى قبل 6 سنوات.

 

دينا الشربيني الفنانة نهال عنبر المخرج هادى الباجورى محمود عبد المغني أخبار أحمد داود

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