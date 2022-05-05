بمذاق لا يقاوم.. طريقة الأرز والجمبري

يعد الأرز والجمبري وجبة خفيفة صحية يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على مائدة الغداء، وإليكِ المقادير والخطوات وفقا لموقع healthbenefits.
سوف تحتاجين:
نصف ملعقة صغيرة زبدة خفيفة
نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم طازج
1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
6 أونصات من الروبيان النيئ أو الطازج أو المجمد
نصف كوب أرز بني
كيفية تطبيق الوصفة
1- يطبخ الأرز وتذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.
2- يضاف الثوم ويطهى لمدة 1 دقيقة.
3- أضيفي الآن الزنجبيل والبصل وعصير الليمون وقومي بزيادة اللهب وطهي الخضار على نار عالية لمدة دقائق وعندما تنتهين، ارفعي المقلاة عن اللهب.
4- في وعاء آخر يُغلى الماء ويُضاف الجمبري.
ينضج الروبيان لمدة 3 دقائق أو حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي.
5- انقلي الجمبري إلى المقلاة مع مزيج البصل وقلبي حتى يتجانس وقدمي الروبيان فوق الأرز ونصف كوب من الجزر المطبوخ أو السبانخ.