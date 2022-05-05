بمذاق لا يقاوم.. طريقة الأرز والجمبري

يعد الأرز والجمبري وجبة خفيفة صحية يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على مائدة الغداء، وإليكِ المقادير والخطوات وفقا لموقع healthbenefits.



سوف تحتاجين:

نصف ملعقة صغيرة زبدة خفيفة

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم طازج

1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

6 أونصات من الروبيان النيئ أو الطازج أو المجمد

نصف كوب أرز بني



كيفية تطبيق الوصفة

1- يطبخ الأرز وتذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

2- يضاف الثوم ويطهى لمدة 1 دقيقة.

3- أضيفي الآن الزنجبيل والبصل وعصير الليمون وقومي بزيادة اللهب وطهي الخضار على نار عالية لمدة دقائق وعندما تنتهين، ارفعي المقلاة عن اللهب.

4- في وعاء آخر يُغلى الماء ويُضاف الجمبري.

ينضج الروبيان لمدة 3 دقائق أو حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي.

5- انقلي الجمبري إلى المقلاة مع مزيج البصل وقلبي حتى يتجانس وقدمي الروبيان فوق الأرز ونصف كوب من الجزر المطبوخ أو السبانخ.