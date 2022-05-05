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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة الأرز والجمبري

الجمبري
الجمبري

يعد الأرز والجمبري  وجبة خفيفة صحية يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة على مائدة الغداء، وإليكِ المقادير والخطوات وفقا لموقع healthbenefits.
 

سوف تحتاجين:

نصف ملعقة صغيرة زبدة خفيفة
نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم طازج
1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور
نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون
6 أونصات من الروبيان النيئ أو الطازج أو المجمد
نصف كوب أرز بني

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كيفية تطبيق الوصفة

1- يطبخ الأرز وتذوب الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.
2- يضاف الثوم ويطهى لمدة 1 دقيقة.
3- أضيفي الآن الزنجبيل والبصل وعصير الليمون وقومي بزيادة اللهب وطهي الخضار على نار عالية لمدة  دقائق وعندما تنتهين، ارفعي المقلاة عن اللهب.
4- في وعاء آخر يُغلى الماء ويُضاف الجمبري. 

ينضج الروبيان لمدة 3 دقائق أو حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي.

5- انقلي الجمبري إلى المقلاة مع مزيج البصل وقلبي حتى يتجانس وقدمي الروبيان فوق الأرز ونصف كوب من الجزر المطبوخ أو السبانخ.

الارز وجبة خفيفة مائدة الغداء ثوم مفروم بصل أخضر ملعقة صغيرة من الزنجبيل health

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