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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمن مبادرة "العيد أحلى فى مراكز الشباب "..

“الرياضة”: 4 ملايين فرد ترددوا على مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

مراكز الشباب خلال
مراكز الشباب خلال اجازة عيد الفطر

استقبلت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، ما يقرب من 4 ملايين متردد من الجماهير والأعضاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" تفعيلاً للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياستها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

 

وأوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم عدد كبير من الاحتفالات خلال أيام عيد الفِطر بمراكز الشباب، تضمنت العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة المختلفة التى عملت علي جذب الطلائع والشباب وشملت فقرات ترويحية، وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من الملاهي والألعاب الترفيهية، وتنس الطاولة، والبلياردو ، وكرة القدم، والألعاب الإلكترونية.
 

وحرص مديري مديريات الشباب والرياضة في المحافظات، على تشكيل غرف عمليات على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية على مدار أيام العيد داخل مراكز الشباب، وتذليل الصعوبات التى قد تحدث داخل مراكز الشباب، عن طريق وجود مشرفي الأنشطة، والاهتمام بالطلائع، والشباب المترددين عليها، وتوفير كافة الخدمات لهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ للإستفادة من أنشطتها على مستوى القرى، ومدن المحافظات.

 

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بمدى جاهزية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى إستقبال الجماهير والطلائع والأعضاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ونجاح مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" ومراكز شباب "حياة كريمة" من حيث الإستعداد داخل مراكز الشباب، و التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال أيام عيد الفطر لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأهالي في القرى والنجوع التي شملتها المبادرة الرئاسية.


ووجه صبحى، الشكر لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية على الجهود التى بذلوها فى استقبال الجماهير والمتابعة المستمرة وتذليل الصعوبات وتوفير كل الإمكانيات وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء، والوافدين عليها طوال أيام العيد.

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الشباب والرياضة عيد الفطر مراكز شباب مصر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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