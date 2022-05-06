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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه.. أولها تطبيق قراءتى

ابلاغ قراءات عدادات
ابلاغ قراءات عدادات المياه

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث اتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من ١ الى ١٥ من كل شهر، للتيسير على المواطنين.

وأوضحت الشركة في بيان لها الطرق الكاملة لـ تسجيل قراءة عداد المياه شهريا، عبر عدة طرق، وجاءت الطرق من خلال الأتي: 

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1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading&fbclid=IwAR3by0ooO8nBeKmgWlIdDsIQdu-5eFqjDwFUSq5uOL3889q5lMThMU9gXxs
وذات التطبيق عبر أنظمة IOS 

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525?fbclid=IwAR37ho5TGJwYz63FvPTc6uKGWhFM1Ki2a-I3Gcc99qcIUFwA0jXs5JIAkBk
 

2- الموقع الالكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/
3- الموقع الالكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/
4- الاتصال بالخط الساخن 125.
5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة. 
6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.
7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos اثناء تحصيل الفاتورة

وتستعرض «صدى البلد» خطوات تسجيل قراءة عداد المياه أونلاين من خلال تطبيق قراءتي على النحو التالي:

1) تحميل تطبيق قراءتي.

2)إنشاء حساب جديد من خلال إدخال اسم المستخدم، واسم المشترك في الفاتورة، والشركة التابعة للمشترك، ثم الفرع التابع للعميل المكتوب في الفاتورة، والرقم القومي للعميل ورقم الهاتف.

3) اختيار كلمة مرور مناسبة وإعادة إدخالها للتأكد من صحتها.

4) الضغط على زر إنشاء حساب.

5) بعد إنشاء الحساب يتم تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به.

6) الضغط على التقاط صورة وتصوير القراء الموجودة بالعداد .

7) بعد تحميل الصورة يتم الضغط على تسجيل وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها.

8) الضغط على زر تأكيد.

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