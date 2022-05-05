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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رداً على ما نشر بصفحات التواصل الاجتماعى

صحة قنا: حضانات قوص تعمل بنسبة إشغال 85 %

صحة قنا
صحة قنا

أصدرت مديرية الصحة بـ قنا ، بياناً اليوم الخميس، حول ما نشر عبر صفحات مواقع التواصل المجتمعى، عن تعطل العمل بحضانات مستشفى قوص المركزى، أوضحت فيه بأن الصفحات لم تظهر حقيقة الأوضاع كاملة.


و أوضح بيان صحة قنا ، بأن حضانات مستشفي قوص المركزي تعمل بقوة 19 حضانة بنسبة إشغال 85% علي مدار الثلاثة أشهر الأولي من العام 2022 ، استقبلت خلالها 223 حالة مرضية.

 

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و أشار بيان صحة قنا ، إلى أن هناك خطة موضوعة لعمل شبكة غازات محدودة للحضانات لإمكانية عمل عناية مركزة للأطفال حديثى الولادة ، لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وقال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن مديرية الصحة تعاقدت مؤخراً مع إحدى الجهات لإصلاح جميع الحضانات المعطلة على مستوي المحافظة.

 

و قدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر والتقدير للفريق الطبى بإدارة المستشفي و الأطباء والتمريض و الأطقم المعاونة علي إلتزامهم وعملهم فى خدمة المرضى.

قنا الصحة مديرية الصحة قوص حضانات مستشفى قوص

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