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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق سلسلتها الجديدة من بطاقات MicroSD بـ 4 سعات مختلفة

صدى البلد

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية سلسلتها الجديدة من بطاقات microSD ، المحسّنة لتسجيل الفيديو بدقة Full HD و 4k وأطلقت عليها اسم "Pro Endurance"، وهي مصممة خصيصا لتلبية المتطلبات الصارمة لكاميرات المراقبة وكاميرات لوحة القيادة وكاميرات الباب وغيرها من الكاميرات الأخرى.

ووفقًا لما نشر موقع Gsmarena التقني، تم تصميم بطاقات سامسونج Samsung Pro Endurance بذاكرة فلاش NAND الداخلية وتصل سرعات القراءة إلى 100 ميجابايت في الثانية ، بينما تصل سرعة الكتابة إلى 40 ميجابايت في الثانية، حسب السعة.

سامسونج تطلق بطاقات MicroSD جديدة بـ 4 سعات مختلفة

وتأتي البطاقة بـ ٤ أحجام مختلفة وهي 32 جيجا بايت، و 64 جيجا بايت، و 128 جيجا بايت، و 256 جيجا بايت، ولكل سعة قدرة تحمل مختلفة ، لكن يشتركون جميعهم أنهم يستطيعون التحمل لآلاف الساعات

ووضحت شركة سامسونج في البيان الرسمي لها أنه يمكن للبطاقة الجديدة Pro Endurance التسجيل بدون توقف لمدة 16 عامًا ، بشرط أن يتمكن الجهاز المضيف من تفريغ المحتوى بسرعة كافية.

كما وفرت سامسونج تدابير أمان إضافية لـ Pro Endurance فوق الحماية المعتادة من الماء والمغناطيس والأشعة السينية بالإضافة إلى أنها تحمي البطاقة من التآكل والسقوط حتى 5 أمتار.

يتم بيع بطاقات سامسونج Samsung Pro Endurance في جميع أنحاء العالم، و تبدأ أسعار البطاقات من 10.99 دولارا للنسخة 32 جيجابايت (أي حوالي ٢٠٠ جنيه مصري) وترتفع إلى 54.99 دولارًا للنسخة 256 جيجابايت (حوالي ١٠٠٠ جنيه)

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