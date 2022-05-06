استمرار توافد المواطنين على المتنزهات والكورنيش بالمنيا بعد انتهاء العيد| فيديو

يواصل أهالي المنيا الاحتفال حتى بعد عيد الفطر المبارك بالمتنزهات والحدائق وكورنيش النيل للاستماع بجمال الطبيعه والهدوء وقضاء اوقات ممتعه بصحبة أسرهم وأبنائهم وتوفير مكان أمان للأطفال للعب والمرح.

وحرصت الأسر المنياويه على اصطحاب المأكولات والمشروبات أثناء الفسحه كما حرص كبار السن على ممارسة رياضة المشي بممشي الكورنيش والذي تحول لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم بطول 6 كيلو مترات ويشمل مقاعد ونافورات وأماكن للتنزة والتصوير وممشي.

وقام الأطفال بشراء الألعاب والبالونات باشكالها المختلفة والجميلة كما قامت الأسر بالتنزه بنهر النيل واستقلال اللنشات النهرية والمراكب الشراعية وحرص الأولاد والفتيات على التصوير بمناطق التصوير بالكورنيش وسط الخلفيات الرائعة ووسط حالة من الفرحه والسعادة.



يشار إلى أن كورنيش النيل تم تطويرة على ثلاث مراحل المرحله الأولى امتدت بطول 290 متراً بداية من نادى الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادى الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

فيما تضمنت المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش والتى بلغ طولها 295 متر مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير، ومنطقة مخصصة للعائلات، بينما المرحلة الثالثة والأخيرة امتدت بطول 150 مترا حتى نادى المنيا الرياضى



ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن كورنيش النيل ملك للجميع ويجب الحرص والحفاظ عليه حيث تم تركيب كاميرات مراقبة.

ولفت المحافظ إلى أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم من أولويات المحافظة، والذى يأتى فى إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

ودعا المحافظ أهالى المنيا للاستمتاع بالكورنيش، مشيرا إلى أن وعى المواطن هو الأساس في الحفاظ على الكورنيش وجماله فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطنى ومسؤولية مباشرة من المواطنين.



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