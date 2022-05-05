غدا .. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في الكويت

يحيى المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا غدا في الكويت، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، والذى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان المطرب تامر عاشور الستار طرح مؤخرا، أغنية بعنوان "تملي"، على "يوتيوب" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ .

ودافع الفنان تامر عاشور، عن صُناع الأغاني بعد الهجوم عليهم من عمرو مصطفى أثناء استضافته في برنامج حبر سري.

كتب تامر عاشور، من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “النجاح يعني اعمال مش كتر كلام واقول هعمل واسوي وعايش اتريق على ده وده بقالي سنين - التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد ع الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي انت قعدته ونشوف - لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل ب التاريخ”.

يذكر أن أخر البومات تامر عاشور البوم بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، وبلغ عدد الألبوم 10 أغانى، وتعاون من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولى، أحمد المالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وضم ألبوم تامر عاشور الجديد 2022، أغاني: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "أحلى دنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "أقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".