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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ديلوريان تكشف عن EVolved الكهربائية في 31 مايو

ديلوريان EVolved
ديلوريان EVolved

تستعد شركة "ديلوريان" الكشف عن سيارتها الكهربائية الخارقة DeLorean المرتقبة في نهاية الشهر الجاري، قبل أن تظهر لأول مرة في بيبل بيتش أغسطس المقبل.

ديلوريان

ستكشف شركة "ديلوريان للسيارات" عن النموذج يوم الثلاثاء 31 مايو، وستتخذ السيارة المعاد إحيائها نهج تصميم مختلف تمامًا عن الكوبيه الرياضية الشهيرة في الثمانينيات التي أخذت اسمها منها.

 

ديلوريان EVolved

يُطلق على الطراز الجديد المعاد إحياؤه اسم ديلوريان EVolved ، وسيكون نموذج محدث للغاية من الاسم القديم مزود بكل التقنيات الحديثة، مع ما يبدو أنه مجرد تشابه بسيط وإشارات طفيفة إلى الطراز القديم و اسمه الشهير.

ديلوريان EVolved

في البداية كانت تخطط الشركة الأمريكية لإزاحة الستار عن سياراتها الجديدة في 18 أغسطس قبل ظهورها على Pebble Beach بثلاثة أيام، ولكن غيرت خطتها لتعجل من الكشف الرسمي وتجعله 31 مايو،  كما أتاحت الفرصة للمهتمين والمحبين للسيارة بتسجيل أسمائهم من خلال موقعها على الإنترنت للحصول على فرصة لرؤية السيارة قبل 24 ساعة من عامة الناس.

في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بتويتر كتبت الشركة "أنتم طلبتم ونحن استجبنا، بدأ العد التنازلي للكشف عن سيارتنا الجديدة كليًا  ديلوريان، سجل على موقعنا لتكون أول من تشاهدها قبل 24 ساعة من إزاحة الستار عنها لعامة الناس"

شركة  DeLorean Motor  ومقرها تكساس أسسها المهندس البريطاني ستيفن وين ، الذي حصل على حقوق اسم الشركة الأصلية وعلامتها التجارية في عام 1995 وبالقعل قامت الشركة في وقت سابق بمعاينة أسلوبها في التحديث على السيارة الكلاسيكية الشهيرة  ديلوريان DMC  ذات المحرك المتوسط من خلال نشرها تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة تويتر بلا أي معلومات كافية مجرد تفاصيل محدودة، فيما أمدت العلامة التجارية العائدة للحياة من جديد أنها ستركز على تقديم السيارات الفاخرة بشكل أكبر وأكثر قوة من سابقتها في الثمانينات من القرن الماضي.

ديلوريان DeLorean أغسطس ديلوريان EVolved ستيفن وين ديلوريان DMC

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